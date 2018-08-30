Учения на побережье Азовского моря имели целью подготовить адекватный ответ на российскую агрессию, а не напугать Венгрию
|20:10 01.10.2018
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|Украина
Боевые учения на побережье Азовского моря имели целью подготовить адекватный ответ на российскую агрессию, а не напугать Венгрию.
Об этом в интервью изданию Reuters заявил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко, передает УНН.
Муженко отвечал в субботу, 29 сентября, на борту военного самолета, который следовал с острова Тендровская Коса на южном побережье, в последний из пяти дней военных игр в разных частях Украины. Часть этих упражнений состоялась на венгерской границе, что, по мнению авторов статьи, вызвало ужас в Будапеште.
Как пишет издание, Муженко возразил, что военные игры были направлены не на то, чтобы "показать силу" венгерской стороне, заявив, что они имели целью противодействие любым попыткам нападения РФ на Украину с Запада.
"Во-первых, это касается способности адекватно реагировать на угрозы со стороны Российской Федерации. Мы говорим о защите наших сообщений, о возможной реакции на угрозы, в частности на западе", - сказал он.
Напомним: Очередной этап практических действий подразделений десантно-штурмовых войск ВСУ проходил на острове Тендровская коса.
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