В оккупированном Крыму задержали лидера "самообороны" Ялты

19:44 01.10.2018 0 комментариев Крым

Сегодня, 1 октября, российские правоохранители в аннексированном Крыму задержали т.н. лидера “самообороны” и участника событий российской аннексии полуострова Овсепа Минасяна за одиночный пикет.

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на слова атамана российской организации “Крымское казачество” Сергея Акимова, передает УНН.

“На площадь Ленина в Ялте вышел Овсеп Минасян с требованием прекратить беспредел, который творится сейчас в Крыму. Жилья нет, повышение цен, власть бездействует. Самого Овсепа безосновательно отодвинули в очереди за квартирой. Одного из активистов крымского казачества сразу забрали (российские полицейские — ред.). Он поднес плакаты, на которых было написано: "Объявляю бессрочную голодовку" и "Прекратите беспредел в Крыму". Овсепа Минасяна тоже увели. На лавочке остались лежать плакаты, грамоты, которые вручал лично Путин”, — сообщил спикер издания.

Также там сообщили, что пока нет информации о том, где находятся задержанные полицейскими. Кроме того, издание опубликовало видео, на котором Минасян рассказывает, что вышел на одиночный пикет и уведомил об этом власти. Тем не менее, российские силовики зачитали российский закон о проведении публичного мероприятия и предупредили активиста об ответственности.

Неделей ранее на канале CrimeaDays в YouTube появилось видео, на котором Овсеп Минасян жалуется, в частности на проблемы с бизнесом и получением квартиры.

Издание также напоминает, что в ноябре 2016 года Овсеп Минасян был допрошен в качестве свидетеля со стороны обвинения на суде по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

По информации сайта “Миротворец”, Овсеп Минасян награжден медалью “За защиту Крыма” и участвовал в боевых действиях на Донбассе, в составе группировок пророссийских сепаратистов, в также воевал на территории Азербайджана.

Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Прокуратура Автономной Республики Крым и Главное управление Национальной полиции в АРК и Севастополе установили анкетные данные 900 человек из “самообороны Крыма”.



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