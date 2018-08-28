МЧС России готовится к войне: стартовали всероссийские учения гражданской обороны
|19:19 01.10.2018
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|Россия
МЧС России объявило о старте всероссийской тренировки по гражданской обороне.
Масштабные учения, начало которых анонсировал глава ведомства Евгений Зиничев, продлятся три дня, с 1 по 3 октября, сообщает пресс-служба МЧС, передает Новый День.
В них будут задействованы органы власти различных уровней. Чиновникам и сотрудникам МЧС предстоит отработать действия на случай обострения внешнеполитической обстановки и угрозы внешней агрессии против страны.
В ходе учений планируется проверить подготовку населения к действиям в военных условиях, укомплектованность и готовность пунктов временного размещения и специальных городков, систем связи и оповещения, слаженность действий всех специалистов, задействованных в мероприятиях.
В целом силам гражданской обороны предстоит «отработать мероприятия по повышению устойчивого функционирования экономики и систем жизнеобеспечения», подчеркивается в сообщении МЧС.
Кроме того, министр велел обеспечить готовность объектов ЖКХ в районах Крайнего Севера к зимнему отопительному периоду, чтобы снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций.
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