МИД Украины проверяет информацию о визите в оккупированный Крым делегации из Норвегии
|18:51 01.10.2018
|0 комментариев
|Крым
Министерство иностранных дел Украины проверяет распространенную в СМИ информацию о визите в оккупированный Крым делегации из Норвегии.
Об этом заявила в комментарии УНН пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.
"Мы проверяем информацию, чтобы выяснить, действительно ли это официально подтвержденная информация", - сказала пресс-секретарь, комментируя сообщения некоторых СМИ о визите на территорию оккупированного Крыма норвежской делегации.
По ее словам, если ответный визит имел место, то он, скорее всего, имел частный характер, конечно, в нарушение законодательства Украины и международного права.
"Позиция Норвегии как страны неизменна - полная поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркнула Беца.
Отметим, по информации некоторых СМИ, в воскресенье в аннексированном Крыму без предварительного согласования с властями Украины прибыла делегация из Норвегии, которая намерена посетить четыре города полуострова. Отмечается, что визит продлится до 6 октября.
Ещё на эту тему:
Российская пропаганда разрекламировала визит общественников из США в оккупированный Крым
В оккупированном Крыму рассказали о визите "делегации" из Норвегии
На родине чешских политиков после визита в оккупированный Крым встретили вопросом «Сколько вам заплатили?»
Симфонический духовой оркестр из Уэльса анонсировал выступления в нескольких городах временно оккупированного Крыма
В парламенте Словакии планируют осудить визит местных политиков в оккупированный Крым
Словацкие «друзья Путина» прибыли в оккупированный Крым
МИД Словакии не намерено препятствовать депутатам парламента страны, собирающимся посетить оккупированный Крым
Словацкие депутаты собираются в оккупированный Крым