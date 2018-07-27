Министерство иностранных дел Украины проверяет распространенную в СМИ информацию о визите в оккупированный Крым делегации из Норвегии.

Об этом заявила в комментарии УНН пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Мы проверяем информацию, чтобы выяснить, действительно ли это официально подтвержденная информация", - сказала пресс-секретарь, комментируя сообщения некоторых СМИ о визите на территорию оккупированного Крыма норвежской делегации.

По ее словам, если ответный визит имел место, то он, скорее всего, имел частный характер, конечно, в нарушение законодательства Украины и международного права.

"Позиция Норвегии как страны неизменна - полная поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркнула Беца.

Отметим, по информации некоторых СМИ, в воскресенье в аннексированном Крыму без предварительного согласования с властями Украины прибыла делегация из Норвегии, которая намерена посетить четыре города полуострова. Отмечается, что визит продлится до 6 октября.