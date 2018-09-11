Центробанк России признал, что у крымчан нет шансов оформить потребительский кредит на материке

18:25 01.10.2018 0 комментариев Крым

Жителям оккупированного Крыма недоступны кредиты в банках России, работающих на материке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Центральном банке подтверждают законность действий финансовых организаций, которые отказывают крымчанам и севастопольцам в оформлении займов.

По информации «ФАН», в ЦБ РФ такой отказ банков аргументируют статьей 5 закона «О потребительском кредите», предусматривающей обязательство обеспечить исполнение кредитного договора по месту регистрации заемщика или в том месте, где банк предложил кредит.

Кроме того, инструкция Банка России от 2 апреля 2010 года под номером 135-И позволяет финансовым организациям самостоятельно решать, в каких регионах страны им работать.

Таким образом, крымчане не только вынуждены пользоваться услугами нескольких банков, так как крупные финансовые организации вроде Сбербанка из-за боязни санкций опасаются работать на территории полуострова, но и в целом ограничены в получении кредитных услуг в России. Единственная возможность получить кредит в банке, отделений которого нет в Крыму – работать на материке и получать зарплату в этом банке.

В 2017 году в интернете появилось видео, записанное крымчанкой в нескольких магазинах, где она пыталась купить мобильный телефон в кредит. Несмотря на то, что у нее был паспорт гражданина России, в оформлении займа ей отказали.

Стоит отметить, что с подобными проблемами сталкиваются не только рядовые крымчане, но и т.н. «представители власти».

«Депутат», так называемого совета Гагаринского муниципального округа аннексированного Севастополя Елена Солдатова, после того как ей не удалось взять в кредит шубу в Москве, расценила подобное отношение российских банков к жителям аннексированного полуострова как признание крымчан «людьми второго сорта».

«Крымчане обижены на эту ситуацию. У людей белые зарплаты, стабильная работа, все государственные структуры работают. Мы можем погашать кредиты, да и отследить должника – не проблема. Почему ситуация так усложняется?», – заявила Солдатова.

В декабре прошлого года Госдума приняла закон, делающий возможным открытие счета для физлица без личного присутствия, с использование данных портала «Госулуги» и биометрических паспортов.

Как утверждает Елена Солдатова, пока возможности сделать такой паспорт не было ни у нее, ни у ее знакомых.

Напомним: Потерял лицензию двадцать девятый российский банк, работавший в оккупированном Крыму.
 



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