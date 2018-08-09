Референдум в Македонии: обе стороны говорят о победе, вопрос решит парламент
|17:59 01.10.2018
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|Греция
Вопрос о переименовании Македонии будет решаться в парламенте страны, и депутаты четко выразят согласие, учитывая "успешный" референдум.
Об этом заявил премьер-министр Македонии Зоран Заев, пишет Balkan Insight, передает Европейская правда.
Заев назвал "успешным" референдум о вступлении Македонии в ЕС и НАТО и переименовании страны в Республику Северная Македония, который состоялся в воскресенье, 30 сентября.
На участки для голосования пришли около 36,84 процентов из 1,8 миллиона граждан страны, имеющих право голоса. По данным ЦИК, после обработки 88,50% процентов бюллетеней, 91,33% участников поддержали идею переименования, 5,76% - высказались против.
Итог назвала успехом и главная оппозиционная партия VMRO DPMNE.
Однако для признания референдума состоявшимся, в нем должны были принять участие более 50 процентов избирателей.
Независимо от результатов голосования, его итоги носят лишь рекомендательный характер. Для принятия решения о переименовании страны необходимы голоса двух третей депутатов парламента.
Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан назвал результаты референдума "существенной поддержкой Преспанского соглашения" с Грецией.
В МИД Греции охарактеризовали результаты голосования как "противоречивые". Греция уважает решение проголосовавших, и призывает стороны к "благоразумию", чтобы "сохранить динамику соглашения".
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