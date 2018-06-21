Оккупанты заявили о запуске первых блоков электростанций со скандальными турбинами

17:39 01.10.2018 0 комментариев Крым

Первые блоки электростанции в оккупированном Крыму – Таврической под Симферополем и Балаклавской в Севастополе – запущены в эксплуатацию.

Об этом сегодня на совещании в аннексированном Севастополе сообщил замминистра энергетики России Андрей Черезов, передает Крым Информ.

Черезов отметил также, что в ближайшее время «предстоит серьезная работа, связанная с окончательным вводом в эксплуатацию» новых электростанций в оккупированном Крыму.

«Думаю, в течение месяца эти вопросы с Ростехнадзором и собственниками дорешаем», – сказал он, добавив, что сейчас уже идут проверочные мероприятия для получения разрешений на запуск вторых энергоблоков электростанций.

Напомним: Siemens подала кассацию в Верховный суд РФ по делу о "крымских турбинах".



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