Владельцы паромов, работавших на морской переправе в оккупированный Крым, остались без работы
|17:17 01.10.2018
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|Крым
Работа Керченской паромной переправы приостановлена после открытия грузового движения по Керченскому мосту.
Об этом Крым Информу сообщил, т. н. "директор" предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков.
«Работа переправы приостановлена полностью в связи с отсутствием загрузки. Все паромы стоят. Ни пешеходов, ни легкового транспорта, ни автобусов – ничего нет. Грузовики полностью отсутствуют, нет ни одного грузовика, поэтому паромная переправа остановлена», – рассказал Волков.
По его словам, сейчас паромы работают только на линии порт Кавказ – Рыбный порт. Они занимаются транспортировкой опасных грузов – морским путем в оккупированный Крым в основном перевозятся бензовозы с топливом для автозаправочных станций. Движение такого транспорта по Керченскому мосту пока не согласовано.
«Бензовозы на мост пока не идут, инфраструктура не готова», – подчеркнул Волков.
Он сообщил также, что сейчас владельцы паромов, работавших на морской переправе в оккупированный Крым, ищут варианты выхода из сложившейся ситуации.
«Сейчас планируется паромы продавать, передавать, пока ищут вариант. Думали, что этого не случится, а оно случилось», – добавил он.
Напомним: По Керченскому мосту поехали фуры, движение автотранспорта за месяц снизилось вдвое.
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