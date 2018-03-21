Работа Керченской паромной переправы приостановлена после открытия грузового движения по Керченскому мосту.

Об этом Крым Информу сообщил, т. н. "директор" предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков.

«Работа переправы приостановлена полностью в связи с отсутствием загрузки. Все паромы стоят. Ни пешеходов, ни легкового транспорта, ни автобусов – ничего нет. Грузовики полностью отсутствуют, нет ни одного грузовика, поэтому паромная переправа остановлена», – рассказал Волков.

По его словам, сейчас паромы работают только на линии порт Кавказ – Рыбный порт. Они занимаются транспортировкой опасных грузов – морским путем в оккупированный Крым в основном перевозятся бензовозы с топливом для автозаправочных станций. Движение такого транспорта по Керченскому мосту пока не согласовано.

«Бензовозы на мост пока не идут, инфраструктура не готова», – подчеркнул Волков.

Он сообщил также, что сейчас владельцы паромов, работавших на морской переправе в оккупированный Крым, ищут варианты выхода из сложившейся ситуации.

«Сейчас планируется паромы продавать, передавать, пока ищут вариант. Думали, что этого не случится, а оно случилось», – добавил он.

Напомним: По Керченскому мосту поехали фуры, движение автотранспорта за месяц снизилось вдвое.