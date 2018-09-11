С 30 сентября, в акватории Азовского моря несут службу новые патрульные многофункциональные катера Stadtline 38s.

Об этом у себя в Facebook сообщил глава МВД Арсен Аваков, передает LIGA.net.

"С сегодняшнего дня - с портом прописки Мариуполь, в акватории Азовского моря несет службу новый патрульный многофункциональный катер Stadtline 38sс именем Дмитрий Третейкин", - отметил Аваков.

По его словам, для выполнения комплексных задач в Мариуполе открыли базу морских поисково-спасательных и водолазных работ с четырьмя катерами.

"Это новый стандарт безопасности. Специалисты заступаСША призвали Россию прекратить преследование международной торговли и судоходства в Азовском море и Керченском проливеют на боевое дежурство уже сегодня", - подчеркнул Аваков.

29 сентября 2018 года Аваков заявил, что Министерство внутренних дел увеличивает свое присутствие в акватории Азовского моря.

Ранее сообщалось: США призвали Россию прекратить преследование международной торговли и судоходства в Азовском море и Керченском проливе.