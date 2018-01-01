Российский Газпром завершил продажу своего турецкого актива Bosphorus Gaz

16:33 01.10.2018 0 комментариев Россия

Российский Газпром завершил продажу своего турецкого актива Bosphorus Gaz, следует из материалов газового холдинга.

По данным источника Интерфакса, сделка была закрыта в сентябре, сообщает LIGA.net.

Ранее сообщалось, что управляющий директор Bosphorus Gaz Аднан Сен подписал соглашение с Газпромом о покупке 71% акций Bosphorus Gaz, а после одобрения властей акции Bosphorus Gaz будут переведены в Sen Group.

В середине июня 2017 года зампред Газпрома Александр Медведев подтверждал, что компания рассматривает возможность продажи Bosphorus Gaz. Он пояснял, что события на турецком рынке носят сложный характер, в том числе в связи с экономической ситуацией. Теперь группа может полностью покинуть турецкий рынок уже в этом году.

Газпром в 2004 году через германскую дочку Gazprom Germania ZMB GmbH купил 40% акций Bosphorus Gaz Corp. В 2012 году другой акционер компании - TUR Enerji продала еще 31% акций Gazprom Germania.

В рамках либерализации турецкого газового рынка государственная Botas в 2005 году провела аукционы по перепродаже закупаемых у Газпрома объемов газа по западному направлению (через Украину и Болгарию). Так, Bosphorus Gas стала покупателем 750 млн кубометров российского газа в год. Поставки начались в 2009 году.

В 2014 году Bosphorus Gaz импортировала 2,75 млрд куб. м газа, заняв долю рынка в 5,58%.



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