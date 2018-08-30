«Казацкая Воля – 2018»: десантирование на Тендровскую косу прошло успешно / Фото
|16:09 01.10.2018
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|Украина
Очередной этап практических действий подразделений десантно-штурмовых войск ВСУ проходил на острове Тендровская коса.
К отработке одного из тактических эпизодов в рамках стратегических командно-штабных учений «Казацкая воля - 2018» привлекались самолеты штурмовой и военно-транспортной авиации, подразделения армейской авиации Сухопутных войск, Военно-Морские Силы и непосредственно Десантно-штурмовые войска.
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины, передает Информационное Сопротивление.
Практические действия начались с высадки на побережье острова воздушного десанта с самолетов Ан-26.
Заняв выгодный участок морского побережья, «маруновые береты» обеспечили высадку морского десанта с бронетехникой. Доставку десантно-штурмового подразделения по Черному морю осуществляли десантные корабли Военно-Морских Сил.
В дальнейшем, десантники совершали захват плацдарма и развивали наступление при огневой поддержке штурмовой и армейской авиации, артиллерийских подразделений отдельной десантно-штурмовой бригады.
Напомним: Во время учений ВМС УКраины "Казацкая воля – 2018" российский истребитель совершил очередную провокацию.
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