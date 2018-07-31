Аксенов: Светлое будущее приедет в оккупированный Крым по железнодорожному мосту автомобильный не оправдал надежд

15:42 01.10.2018 0 комментариев Крым

Открытие движения для грузового транспорта по Керченскому мосту не приведет к падению цен в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил «глава» аннексированного полуострова Сергей Аксенов, передает  QHA.

По его словам, изменения в ценовой политике возможны только после того, как по Керченскому мосту откроют железнодорожное движение.

— Глобальные изменения в ценовой политике произойдут после открытия железнодорожной части Керченского моста. Железная дорога – самый дешевый вид транспорта, который обеспечит быструю доставку грузов по нормальной цене.

По словам Аксенова, снижению цен на все виды товаров будет способствовать выход на рынок полуострова «крупных игроков».

— Поскольку еще крупные игроки рынка не зашли, а это касается всех направлений – и продовольствия, и лекарственных препаратов – то многие еще пользуются возможностью для спекуляции. Пока этот вопрос не решен. Госрегулирования по ценам у нас нет. Будем сейчас наблюдать за тенденциями.

«Глава» Крыма добавил, что бензин может подешеветь только после открытия железнодорожной части Керченского моста.

— По ценам на бензин ряд шагов уже предприняло федеральное правительство, соглашение с местными поставщиками топлива подписано, верхняя планка определена, и они ее пока не переходят. Но я считаю, что резерв для снижения цен есть. Бензовозами значительно снизить цену не получится. Бензовозы сегодня комфортную ценовую политику не обеспечат. Только железнодорожными поставками. Как только железная дорога начнет топливо возить, гарантирую, что будем пересчитывать цену каждого литра.

В свою очередь член Совета Федерации от оккупированного Крыма Ольги Ковитиди заявила агентству "Крыминформ", что после открытия грузового движения по мосту через Керченский пролив, цены в Крыму будут снижаться.

Напомним: Железная дорога Керчь – Джанкой делает бесполезным Керченский мост.

 



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