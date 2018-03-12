В оккупированном Симферополе планируют открыть кибер-страйк клуб, чтобы научить детей обращаться с оружием.

Об этом заявил "глава городской администрации" Симферополя Игорь Лукашев, передает QHA.

О создании такого клуба Лукашев говорил на встрече с местными предпринимателями.

"Внедрение данного проекта на постоянной основе создаст условия для патриотического воспитания подрастающего поколения, формирования у молодежи морально-волевых качеств и позволит им приобрести первичные навыки владения оружием", - сообщили в "администрации" города.

По мнению Лукашева, инвесторам необходимо проработать ряд практических аспектов реализации, сформировать четкий бизнес-план и понять необходимый объем вложений.

Как сообщалось, в Джанкое 101-летие города отметили с разыгрыванием милитаристских сценок с участием детей.

В детском лагере «Артек» в оккупированном Крыму дети позировали с оружием. Подросткам демонстрировали образцы различного оружия - от автоматов до гранат.

Ранее силовики из Росгвардии и ОМОНа в оккупированном Крыму провели церемонию принятия присяги детей в ряды «Юнармии России». В «Юнармию» вступили несколько десятков детей, из которых планируют сформировать отряды «молодых гвардейцев».