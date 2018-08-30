Во время учений ВМС УКраины "Казацкая воля – 2018" российский истребитель Су-27 совершил очередную провокацию, пролетев в опасной близости от кораблей ВМС Украины.

Об этом свидетельствует видео опубликованное на Facebook странице Военно-морских сил ВСУ.

На записи можно увидеть как самолет пролетает на низкой высоте над кораблем, с которого ведется съемка.

"Пролет российского истребителя Су-27 возле кораблей Военно-Морских Сил ВС Украины во время выполнения ими задач по назначению в ходе стратегического командно-штабного учения "Казацкая воля - 2018", – говорится в комментарии к видео.