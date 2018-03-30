Россия обещает построить на аннексированном полуострове федеральный спортивно-тренировочный центр для сборных команд России "Крымский". Стоимость его строительства оценивают в 2,2 млрд рублей. Средства выделены из федерального бюджета.

Центр планирют построить в Алуште, сообщают События Крыма со ссылкой на сайт РосТендер.

Дирекция программы по развитию физической культуры и спорта объявила тендер по выбору генподрядчика для возведения центра. Заявки от участников принимаются до 19 октября, а итоги конкурса планируется подвести 25 октября.

Заказчиком работ выступает Минспорта РФ.

Согласно техническому заданию тендера, объект должен быть сдан через 31 месяц, то есть ориентировочно весной 2021 года.

Семиэтажный центр планируется построить по адресу ул. Перекопская, 9. Согласно проекту, в его состав входят спортивный блок, открытый бассейн, гостиница, медико-восстановительный центр, научно-методический блок и крытая парковка.

Спортивный блок будет включать зал подготовительных занятий по прыжкам в воду, хореографический, тренажерный и универсальный залы и зал для бокса с рингом. Универсальный открытый бассейн площадью 50 на 25 метров предназначен для проведения тренировочных занятий по спортивному и синхронному плаванию, водному поло, восстановлению спортсменов, а также для прыжков в воду.

Как сообщается, в медико-восстановительном блоке планируется проводить медицинское обследование спортсменов, курсы лечебных и восстановительных процедур, а также экспериментальные исследования по разработке методик и средств, ускоряющих процессы восстановления и повышения работоспособности. На крыше закрытого паркинга расположатся трибуны на 200 зрителей, а гостиница будет рассчитана на 51 человека.

Оплату строительно-монтажных работ планируется производить частями. Предполагается, что в 2018 году подрядчик получит 417 млн рублей, в 2019 году – 428 млн, а в 2020 году – 1,122 млрд рублей.

