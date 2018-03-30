Оккупанты обещают построить в Алуште спортивный центр за 2,2 млрд. руб

14:35 01.10.2018 0 комментариев Крым

Россия обещает построить на аннексированном полуострове федеральный спортивно-тренировочный центр для сборных команд России "Крымский". Стоимость его строительства оценивают в 2,2 млрд рублей. Средства выделены из федерального бюджета. 

Центр планирют построить в Алуште, сообщают События Крыма со ссылкой на сайт РосТендер.

Дирекция программы по развитию физической культуры и спорта объявила тендер по выбору генподрядчика для возведения центра. Заявки от участников принимаются до 19 октября, а итоги конкурса планируется подвести 25 октября. 

Заказчиком работ выступает Минспорта РФ.

Согласно техническому заданию тендера, объект должен быть сдан через 31 месяц, то есть ориентировочно весной 2021 года.

Семиэтажный центр планируется построить по адресу ул. Перекопская, 9. Согласно проекту, в его состав входят спортивный блок, открытый бассейн, гостиница, медико-восстановительный центр, научно-методический блок и крытая парковка.

Спортивный блок будет включать зал подготовительных занятий по прыжкам в воду, хореографический, тренажерный и универсальный залы и зал для бокса с рингом. Универсальный открытый бассейн площадью 50 на 25 метров предназначен для проведения тренировочных занятий по спортивному и синхронному плаванию, водному поло, восстановлению спортсменов, а также для прыжков в воду.

Как сообщается, в медико-восстановительном блоке планируется проводить медицинское обследование спортсменов, курсы лечебных и восстановительных процедур, а также экспериментальные исследования по разработке методик и средств, ускоряющих процессы восстановления и повышения работоспособности. На крыше закрытого паркинга расположатся трибуны на 200 зрителей, а гостиница будет рассчитана на 51 человека.

Оплату строительно-монтажных работ планируется производить частями. Предполагается, что в 2018 году подрядчик получит 417 млн рублей, в 2019 году – 428 млн, а в 2020 году – 1,122 млрд рублей.
 



Ещё на эту тему:

20:16 30.07.2018
Оккупанты скрывают от потенциальных инвесторов, какие здравницы нуждаются в их деньгах
15:54 26.06.2018
Оккупанты объявили об очередной " миллиардной инвестиции" - теперь в выращивание томатов
15:18 08.06.2018
Оккупанты в Крыму заявили о намерении турецкой фирмы инвестировать 6 млрд рублей в очистку сточных вод
10:47 04.06.2018
В центре курортной Феодосии оккупанты хотят построить цементный терминал
08:43 29.05.2018
Из 30-и соглашений, заключенных на ЯМЭФ-2017, реализуются лишь три
12:51 18.04.2018
В Севастополе ищут виноватых в отсутствии инвестиционных проектов
12:06 17.04.2018
Российский инвестор собирается строить в Феодосии фабрику по производству мороженого
12:12 30.03.2018
Оккупанты в Крыму назвали количество иностранных инвесторов
08:05 30.03.2018
Инвесторов аэропорта Симферополя скрыли от санкций
11:42 29.03.2018
Экономический потенциал Крыма оккупанты представят в Шанхае
13:07 14.03.2018
Реальных участников индустриального парка Севастополя не более семи
09:47 07.03.2018
Башкирия потратит 466 млн на реновацию детского санатория в Евпатории
Новости
Азербайджан Азербайджан
20:59 01.10.2018
За оккупацией азербайджанских территорий стоит Россия и переговоры должны вестись с Россией - Депутат Милли Меджлиса
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
13:43 21.09.2018
Министр обороны Азербайджана встретился с заместителем генерального секретаря НАТО
17:00 20.09.2018
Азербайджан примет участие во встрече министров ОПЕК+
Все новости страны
Армения Армения
13:38 01.10.2018
На полигоне "Баграмян" стартовали масштабные российско-армянские двусторонние военные учения
18:38 25.09.2018
В Ереване на выборах в Совет старейшин победил блок Пашиняна
16:16 25.09.2018
Второй президент Армении Роберт Кочарян обратился в суд с иском против премьер-министра
12:43 24.09.2018
Грузия приостановила транзит российского газа в Армению
Все новости страны
Болгария Болгария
14:50 28.09.2018
Болгария попытается договориться с РФ о снижении цены на газ
18:30 21.09.2018
В Болгарии за 7 месяцев иностранные инвестиции упали на 63%
13:49 13.09.2018
В Болгарии скандал из-за прослушки спецслужбами Путина европейских политиков
15:18 11.09.2018
Украина сменила посла в Болгарии
Все новости страны
Греция Греция
17:59 01.10.2018
Референдум в Македонии: обе стороны говорят о победе, вопрос решит парламент
07:59 01.10.2018
Три человека считаются пропавшими без вести после урагана "Ксенофон" в Греции.
07:23 01.10.2018
Жители Македонии провалили референдум по переименованию страны
16:59 28.09.2018
В МИД Украины встретились с семьями моряков отбывающих наказание в Греции
Все новости страны
Грузия Грузия
21:59 01.10.2018
Французские средства воздушной обороны уже в Грузии
14:30 28.09.2018
Премьер Грузии заявил о растущей милитаризации оккупированных Россией территорий
10:29 28.09.2018
Грузія в ООН вимагає від Росії вивести війська з Абхазії та Південної Осетії
07:30 28.09.2018
Премьер Грузии заявил о продолжении курса европейской и евроатлантической интеграции
Все новости страны
Молдова Молдова
12:30 01.10.2018
Россия хочет сделать из Молдовы буферную зону - молдавский политик
18:18 28.09.2018
Парламент Молдовы может выступить за упрощение института президента
15:10 28.09.2018
Отстраненный президент Молдовы собирается с официальным визитом в Москву
14:10 28.09.2018
Непризнанное Приднестровье добивается международного признания своих автономеров
Все новости страны
Россия Россия
21:45 01.10.2018
Российские авиакомпании прогорели на международных рейсах
19:19 01.10.2018
МЧС России готовится к войне: стартовали всероссийские учения гражданской обороны
16:33 01.10.2018
Российский Газпром завершил продажу своего турецкого актива Bosphorus Gaz
10:57 01.10.2018
РФ просят Южную Корею официально объяснить факт задержания российского санкционного судна
Все новости страны
Румыния Румыния
13:15 28.09.2018
В Румынии министр уволился из-за несогласия с решением правительства
08:45 28.09.2018
Конституционный суд в Румынии разрешил называть однополые союзы семьями
18:55 27.09.2018
В Румынии обнаружили 140 тыс. аккаунтов Facebook без идентификации
18:18 26.09.2018
Румыния продолжит ремонтировать детсады в Молдове
Все новости страны
Турция Турция
19:59 28.09.2018
На пресс-конференции Меркель и Эрдогана произошел инцидент / Фото
17:59 28.09.2018
Турция требует экстрадиции известного турецкого журналиста Джана Дюндара, Берлин называет этот шаг провокацией
09:39 28.09.2018
Турция усилит сотрудничество с Китаем в энергетике и борьбе с терроризмом
15:29 26.09.2018
В Европарламенте заблокировали выделение Турции €70 миллионов
Все новости страны
Украина Украина
21:21 01.10.2018
Украина заявила об отсутствии положительной информации по освобождению удерживаемых в РФ украинцев
20:35 01.10.2018
Украинские корабли не будут сопровождать коммерческие суда через Азовское море
20:10 01.10.2018
Учения на побережье Азовского моря имели целью подготовить адекватный ответ на российскую агрессию, а не напугать Венгрию
19:44 01.10.2018
В оккупированном Крыму задержали лидера "самообороны" Ялты
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс