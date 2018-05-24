В новом аэропорту оккупированного Симферополя уже меняют просевшее дорожное полотно / Видео
|14:15 01.10.2018
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|Крым
Несколько бригад рабочих трудятся в том числе и в выходные, торопясь заменить дорожное покрытие, которое просело за полгода эксплуатации аєропорта, построенного оккупантами в Симферополе.
Движение по приаэропортовой зоне ограничено.
Из нескольких полос, ведущих к зоне посадки-высадки пассажиров одна, левая, закрыта – на ней ведутся ремонтные работы, передает Объектив.
Наличие ограждений на полосе создает сложности выезда с краткосрочной стоянки микроавтобусам – им, чтобы попасть на открытые полосы, приходится делать сложный разворот.
О том, что плитка, уложенная возле аэропорта, просела, уже неоднократно писали пользователи социальных сетей, возмущаясь некачественной работой, выполненной на объекте экстра-класса.
Напомним, в новом аэропорту "Симферополь" оккупантами построен и готов к эксплуатации международный пункт пропуска, который, скорее всего, не будет востребован.
Видео: Аргументы Недали - Крым
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