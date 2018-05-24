В новом аэропорту оккупированного Симферополя уже меняют просевшее дорожное полотно / Видео

14:15 01.10.2018 0 комментариев Крым

Несколько бригад рабочих трудятся в том числе и в выходные, торопясь заменить дорожное покрытие, которое просело за полгода эксплуатации аєропорта, построенного оккупантами в Симферополе.

Движение по приаэропортовой зоне ограничено.

Из нескольких полос, ведущих к зоне посадки-высадки пассажиров одна, левая, закрыта – на ней ведутся ремонтные работы, передает Объектив.

Наличие ограждений на полосе создает сложности выезда с краткосрочной стоянки микроавтобусам – им, чтобы попасть на открытые полосы, приходится делать сложный разворот.

О том, что плитка, уложенная возле аэропорта, просела, уже неоднократно писали пользователи социальных сетей, возмущаясь некачественной работой, выполненной на объекте экстра-класса.

Напомним, в новом аэропорту "Симферополь" оккупантами построен и готов к эксплуатации международный пункт пропуска, который, скорее всего, не будет востребован.

Видео: Аргументы Недали - Крым



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