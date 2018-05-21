На полигоне "Баграмян" стартовали масштабные российско-армянские двусторонние военные учения

13:38 01.10.2018 0 комментариев Армения

В Армении батальонные тактические группы совершили стокилометровый марш в район проведения двусторонних учений на полигон "Баграмян".

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Две батальонные тактические группы российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, совершили марш в район межвидового полигона «Баграмян» в рамках проведения совместных российско-армянских двусторонних батальонных тактических учений, сообщили в пресс-службе.

В ходе 100 км марша военнослужащие "отразили атаки" разведывательно-диверсионных групп условного противника, выполнили задачи противодействия ракетно-бомбовым ударам авиации, а также отработали порядок движения в условиях применения условным противником оружия массового поражения.

Совместные российско-армянские двусторонние батальонные тактические учения на полигоне "Баграмян" пройдут в период с 1 по 14 октября.

В них будет задействовано более 1 тыс. военнослужащих и более 200 единиц военной специальной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П и Ми-8МТВ военной базы ЮВО в Закавказье.



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