На полигоне "Баграмян" стартовали масштабные российско-армянские двусторонние военные учения
|13:38 01.10.2018
|0 комментариев
|Армения
В Армении батальонные тактические группы совершили стокилометровый марш в район проведения двусторонних учений на полигон "Баграмян".
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Две батальонные тактические группы российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, совершили марш в район межвидового полигона «Баграмян» в рамках проведения совместных российско-армянских двусторонних батальонных тактических учений, сообщили в пресс-службе.
В ходе 100 км марша военнослужащие "отразили атаки" разведывательно-диверсионных групп условного противника, выполнили задачи противодействия ракетно-бомбовым ударам авиации, а также отработали порядок движения в условиях применения условным противником оружия массового поражения.
Совместные российско-армянские двусторонние батальонные тактические учения на полигоне "Баграмян" пройдут в период с 1 по 14 октября.
В них будет задействовано более 1 тыс. военнослужащих и более 200 единиц военной специальной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П и Ми-8МТВ военной базы ЮВО в Закавказье.
Ещё на эту тему:
Армения договорилась о продолжении поставок оружия, и открыла российским специалистам доступ в американские лаборатории
В Армении будут производить автоматы «АК-12» и «АК-15»
Армения продолжит активную деятельность в ОДКБ: в МИД успокоили раздраженных россиян
Из-за действий новых властей Армении кредит на 100 млн долларов и поставки «Искандеров-Э», «под большим вопросом»
В ответ на предложение Армении провести "определенные изменения" на российской военной базе начались внезапные учения
Два истребителя МиГ-29 пополнили российскую авиабазу в Армении
РФ поставит Армении боевые самолеты Су-30СМ ранее 2024 года
Армения получит российские ЗРК «Тор»
Армения выделила $170 млн на покупку оружия у РФ в 2017 году
Ереван и Москва согласовали состав сил и средств Объединенной региональной системы ПВО