Главреда заставили выкупить все газеты со статьей о доме Киселева в оккупированном Крыму / Фото статьи
|13:07 01.10.2018
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|Крым
В Феодосии, изъяли тираж газеты "Город 24" со публикацией о доме гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева в аннексированном Крыму.
Автор материала Владимир Мазурин, сообщает Радио Свобода.
Мазурин сообщил, что в электронную версию статьи внесли изменения. При этом главного редактора издания заставили выкупить печатный тираж за свой счет, утверждает журналист.
Других подробностей нет С главным редактором "Города 24" изданию связаться пока не удалось.
О строительстве дома в Коктебеле Дмитрий Киселев рассказал украинскому изданию "Факты" в 2006 году. Тогда он сообщил, что для строительства заложил дом в Москве и взял кредит на десять лет.
Фото с сайта Апостроф
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