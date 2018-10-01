В Феодосии, изъяли тираж газеты "Город 24" со публикацией о доме гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева в аннексированном Крыму.

Автор материала Владимир Мазурин, сообщает Радио Свобода.

Мазурин сообщил, что в электронную версию статьи внесли изменения. При этом главного редактора издания заставили выкупить печатный тираж за свой счет, утверждает журналист.

Других подробностей нет С главным редактором "Города 24" изданию связаться пока не удалось.

О строительстве дома в Коктебеле Дмитрий Киселев рассказал украинскому изданию "Факты" в 2006 году. Тогда он сообщил, что для строительства заложил дом в Москве и взял кредит на десять лет.