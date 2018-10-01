Главреда заставили выкупить все газеты со статьей о доме Киселева в оккупированном Крыму / Фото статьи

13:07 01.10.2018 0 комментариев Крым

В Феодосии, изъяли тираж газеты "Город 24" со публикацией о доме гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева в аннексированном Крыму.

Автор материала Владимир Мазурин, сообщает Радио Свобода.

Мазурин сообщил, что в электронную версию статьи внесли изменения. При этом главного редактора издания заставили выкупить печатный тираж за свой счет, утверждает журналист.

Других подробностей нет С главным редактором "Города 24" изданию связаться пока не удалось.

О строительстве дома в Коктебеле Дмитрий Киселев рассказал украинскому изданию "Факты" в 2006 году. Тогда он сообщил, что для строительства заложил дом в Москве и взял кредит на десять лет.

Фото с сайта  Апостроф



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