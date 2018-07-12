Россия хочет сделать из Молдовы буферную зону - молдавский политик

12:30 01.10.2018 0 комментариев Молдова

"Российское влияние растет колоссально. По этому сценарию может сохраниться и углубиться теория буферной зоны. Этого желает Россия - сохранить нас в качестве буферной зоны между Западом и зоной, которую она контролирует".

Такие заявления сделала лидер ПДС Майя Санду в интервью румынскому изданию RFI, пишет Комсомольская правда.Молдова.

По ее словам, такой сценарий подходит «коррумпированным политикам Кишинева».

"В буферной зоне легче навязывать свои правила, нарушать законы, оставаться у власти против воли народа, воровать и оставаться безнаказанными. Особенно учитывая то, что в последнее время власть раскрыла свои планы по созданию оффшорной зоны на территории Молдовы. Это создает большую опасность для Румынии. За последние 6 лет было отмыто около 30 миллиардов долларов, это грязные деньги из России. Они планируют продолжить это преступное финансирование", - заявила Санду.

Лидер ПДС подчеркнула, что Молдове нужна поддержка Румынии в виде мессаджей к нынешней власти. По ее словам, Румынию должно интересовать то, что происходит в Молдове, поскольку мы возвращаемся к большой опасности — риску федерализации Молдовы.

"Это значит одно — еще большее присутствие России в Молдове. В связи с этим Румынии стоит быть более заинтересованной в том, что происходит у нас. Если случится такое несчастье, и будет реализован план федерализации, тогда у Румынии будет граница с Россией", - предупредила Майя Санду.



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