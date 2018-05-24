По Керченскому мосту поехали фуры,а движение автотранспорта за месяц снизилось вдвое / Видео
|11:55 01.10.2018
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|Крым
Более 480 тысяч транспортных средств в сентябре проехали по мосту, связывающему оккупированный Крым с Россией. Это почти в два раза меньше, чем месяцем ранее.
Данные сегодня, 1 октября, опубликовал оператор транспортного перехода в оккупированный Крым – ФКУ «Упрдор «Тамань», передает Крыминформ.
Причем, названное количество автомобилей - 484 274 - это количество автомобилей, проехавших в обе стороны.
В сентябре преобладало таманское направление: с территории оккупированного Крыма в Краснодарский край по мосту проехали почти 260 тысяч автомобилей.
Среднесуточная интенсивность движения в сентябре составила более 16 тысяч транспортных средств, что на 40% ниже аналогичного показателя в августе и несколько выше трафика в первый летний месяц, в июне он составлял 15,2 тысяч автомобилей.
Снижение интенсивности движения оккупанты объясняют завершением курортного сезона.
В августе по мосту проехало более 845 тысяч автомобилей.
Сегодня, 1 октября, было открыто движение большегрузов по Крымскому мосту.
Видео Крыминформ
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