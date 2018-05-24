Более 480 тысяч транспортных средств в сентябре проехали по мосту, связывающему оккупированный Крым с Россией. Это почти в два раза меньше, чем месяцем ранее.

Данные сегодня, 1 октября, опубликовал оператор транспортного перехода в оккупированный Крым – ФКУ «Упрдор «Тамань», передает Крыминформ .

Причем, названное количество автомобилей - 484 274 - это количество автомобилей, проехавших в обе стороны.

В сентябре преобладало таманское направление: с территории оккупированного Крыма в Краснодарский край по мосту проехали почти 260 тысяч автомобилей.

Среднесуточная интенсивность движения в сентябре составила более 16 тысяч транспортных средств, что на 40% ниже аналогичного показателя в августе и несколько выше трафика в первый летний месяц, в июне он составлял 15,2 тысяч автомобилей.

Снижение интенсивности движения оккупанты объясняют завершением курортного сезона.

В августе по мосту проехало более 845 тысяч автомобилей.