В оккупированном Крыму спасатели подняты по учебной тревоге в связи со всероссийской штабной тренировкой по гражданской обороне.

Целью тренировки является организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций на территории России. Об этом сообщила пресс-служба МЧС в оккупированном Крыму, передает Крыминформ.

«Сегодня в 6 часов утра по сигналу учебной тревоги был поднят весь личный состав МЧС в оккупированном Крыму, в связи с началом первого этапа Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне», – сказал т.н. "глава ведомства" Сергей Шахов.

По его словам, кроме сотрудников МЧС, в готовность приведены службы взаимодействия территориальной подсистемы РСЧС и других "заинтересованных министерств и ведомств".

В ходе этапа тренировки сотрудники МЧС отработают вопросы оповещения и сбора руководящего состава органов власти всех уровней. Планируется развертывание системы управления гражданской обороны на всех уровнях и приведение в готовность системы связи и оповещения.

В пресс-службе отметили, что оповещение всех органов власти начнется после получения сигналов управления из Национального центра управления в кризисных ситуациях.

Как сообщал BSNews, Южный военный округ подвел итоги «работы» своей авиации в 2018 учебном году: летчики выполнили около 12 тыс. задач по боевому применению, израсходовали более 3 тыс. авиационных бомб и более 5 тыс. авиационных ракет, в том числе при совместных тактических учениях 4-й армии ВВС и ПВО в оккупированном Крыму.