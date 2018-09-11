Российские дипломаты направили письмо южнокорейским властям с просьбой прояснить ситуацию с задержанием российского судна "Севастополь". Судно находится в санкционном списке США.

Об этом со ссылкой на представителя компании-судовладельца "Гудзон" пишет РИА Новости.

"Работа только началась. Насколько я знаю, Генконсульство РФ в Пусане направило в МИД Южной Кореи письмо с просьбой пояснить ситуацию. Общаться должны дипломаты наших стран", — сказал собеседник агентства.

Представитель МИД России во Владивостоке подтвердил, что в ситуации с "Севастополем" разбирается генконсульство в Пусане.

29 сентября представитель Международной федерации транспортных рабочих на Дальнем Востоке Петр Осичанский сообщил, что российское судно "Севастополь" компании "Гудзон" задержано в южнокорейском порту. По его словам, это может быть связано с санкциями США в отношении компании.

Представитель компании связал задержание судна с политикой: в администрации порта заявили, что "Севастополь" задержан на основании решения правительства Южной Кореи ввиду введения санкций США против "Гудзона", и для решения вопроса правительство России должно связаться с правительством Южной Кореи.

Как сообщалось, попавшее под санкции США российское судно «Севастополь» задержали в Южной Корее

