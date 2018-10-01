Жертвами российской "контртеррористической операции" в Сирии стали более 18 тысяч человек
|10:30 01.10.2018
|0 комментариев
|Россия
За три года участия вооруженных сил РФ в войне в Сирии на стороне режима Башара Асада жертвами российских военных стали около 18,1 тысячи человек, из которых 8000 - гражданские, в том числе почти 2000 детей.
Об этом говорится в отчете правозащитной организации Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), пишет Апостроф.
При этом со слов экс-главкома ВКС РФ, главаы Комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Виктора Бондарева потери россиян составляют 112 человек.
Отмечается, что после начала военной операции РФ в сентябре 2015 режим Асада и его союзники более чем вдвое увеличили контролируемую территорию - с 26% до около двух третей страны.
По данным организации, за три года жертвами наземных сил и авиации РФ стали 1936 детей до 18 лет, 1199 женщин-гражданских, 4853 мужчин и подростков, 5233 членов террористической группировки "Исламское государство" и 4875 бойцов оппозиционных или радикальных группировок.
Также правозащитники добавили, что во время бомбардировки авиация России использует кластерные зажигательные бомбы с веществом Thermite, которая содержит алюминиевый порошок и оксид железа. Диапазон поражения этих бомб составляет 20-30 метров.
В организации отметили, что Россия продолжает заявлять, что ее самолеты и ракеты никогда не убивали гражданских.
По словам Бондарева, почти половина указанных потерь приходится на катастрофу Ан-26 и сбитый Ил-20.
"На данный момент потери наших ВСУ в Сирии составляют 112 человек. Из техники потеряны 8 самолетов, 7 вертолетов и, возможно, 1-2 БТР и бронеавтомобиля", - сообщил Бондарев.
Он также заявил, что российская "контртеррористическая операция" в Сирии доказала, что "мы научились воевать".
При этом для сравнения Бондарев сослался на данные о потерях армии СССР в Афганистане за 3 первых года войны: почти 4,8 тысячи погибших, потеря не менее 60 танков, не менее 400 БТР, БМП и БРМД, 15 самолетов, 97 вертолетов.
Ещё на эту тему:
Россия внезапно закрыла часть Средиземноморья
Армия Израиля привела четыре аргумента, почему за инцидент с российским самолетом несет ответственность режим Асада
Сирийские ПВО сбили российский самолет, однако Россия возложила ответственность на Израиль
ВМФ и ВКС России устроили демонстрацию силы в Средиземном море
РФ дважды предупредила Пентагон о готовности атаковать подконтрольные армии США территории Сирии
ВКС России наносят удары по жилым районам и позициям вооруженной оппозиции в провинции Идлиб
Россия усилила ударную группу в Сирии из-за активности США
МИД России впервые признал гибель россиян в Сирии от удара коалиции
CIT обнаружила документы погибшего пилота российского Су-25