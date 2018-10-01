Жертвами российской "контртеррористической операции" в Сирии стали более 18 тысяч человек

10:30 01.10.2018 0 комментариев Россия

За три года участия вооруженных сил РФ в войне в Сирии на стороне режима Башара Асада жертвами российских военных стали около 18,1 тысячи человек, из которых 8000 - гражданские, в том числе почти 2000 детей.

Об этом говорится в отчете правозащитной организации Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), пишет Апостроф.

При этом со слов экс-главкома ВКС РФ, главаы Комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Виктора Бондарева  потери россиян составляют 112 человек.

Отмечается, что после начала военной операции РФ в сентябре 2015 режим Асада и его союзники более чем вдвое увеличили контролируемую территорию - с 26% до около двух третей страны.

По данным организации, за три года жертвами наземных сил и авиации РФ стали 1936 детей до 18 лет, 1199 женщин-гражданских, 4853 мужчин и подростков, 5233 членов террористической группировки "Исламское государство" и 4875 бойцов оппозиционных или радикальных группировок.

Также правозащитники добавили, что во время бомбардировки авиация России использует кластерные зажигательные бомбы с веществом Thermite, которая содержит алюминиевый порошок и оксид железа. Диапазон поражения этих бомб составляет 20-30 метров.

В  организации отметили, что Россия продолжает заявлять, что ее самолеты и ракеты никогда не убивали гражданских.

По словам Бондарева, почти половина указанных потерь приходится на катастрофу Ан-26 и сбитый Ил-20.

"На данный момент потери наших ВСУ в Сирии составляют 112 человек. Из техники потеряны 8 самолетов, 7 вертолетов и, возможно, 1-2 БТР и бронеавтомобиля", - сообщил Бондарев.

Он также заявил, что российская "контртеррористическая операция" в Сирии доказала, что "мы научились воевать".

При этом для сравнения Бондарев сослался на данные о потерях армии СССР в Афганистане за 3 первых года войны: почти 4,8 тысячи погибших, потеря не менее 60 танков, не менее 400 БТР, БМП и БРМД, 15 самолетов, 97 вертолетов.



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