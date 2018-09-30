Организация объединенных наций должна быть в состоянии защитить крымских татар от преследований российских оккупационных властей в аннексированном Крыму.

Об этом во время выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщает «Укринформ», передает GuildHall.

«Права человека, в том числе права женщин и детей, являются одними из основных ценностей ООН. Организация должна быть в состоянии защитить эти ценности в любой ситуации: идет ли речь об обстрелах гражданских в Сирии, или о массовых убийствах рохинджа в Мьянме, или преследовании крымских татар российскими властями», – сказал Ринкевичс.

По его словам, «безопасность и права человека идут рука об руку». «Безопасности невозможно достичь без уважения к правам человека и других основополагающих свобод», – подчеркнул глава МИД Латвии.

Напомним, российские силовики за сентябрь провели в Крыму 5 обысков и завели 7 административных дел на крымских татар. А суды оштрафовали их на 2000 рублей (855 гривен) и присудили в общей сложности 27 суток административного ареста.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на 39-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве рассказал, что по всему крымскому полуострову происходят нарушения основных свобод, в том числе свободы мирных собраний, объединений, религии и свободы передвижения.