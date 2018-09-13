США заинтересованы в блокаде морского сообщения России.

Об этом со ссылкой на заявление министра внутренних дел США Райана Зинке пишет американский политический журнал Washington Examiner, передает Главред.

Целью Вашингтона является предотвращение поставок российских энергоресурсов на Ближний Восток.

"У США есть такая способность, с нашим флотом, следить за тем, чтобы морские пути были открыты и, если необходимо, блокировать их… Чтобы убедиться, что их (России – ред.) энергия не выйдет на рынок", – цитирует издание чиновника.

Он напомнил, что Администрация Трампа выступает против российских энергетических проектов (таких как, например, "Северный поток-2"), усматривая в них рычаг давления на Европу.

Поэтому президент США хочет, что европейские страны закупали больше энергоресурсов в Штатах, чтобы "диверсифицировать поставки энергоносителей из России".

"Существует военный вариант, которого я бы предпочел избежать, но есть и экономический вариант… Мы можем это сделать, потому что Штаты являются крупнейшим производителем нефти и газа", – резюмировал Зинке.

Блокада России Военно-морскими силами США может повлечь ответные меры со стороны Москвы, что приведет к "эскалации напряжения между двумя странами".

Об этом заявил член комитета Госдумы РФ по международным делам Антон Морозов, передает RT.

"Обескураживает, что наши партнеры вместо того, чтобы договариваться по актуальной международной проблематике, опять включают режим угроз, санкций и каких-то недружественных действий. Конечно, у нас есть чем ответить… Но это может привести к эскалации напряженности между нашими странами", - сказал Морозов.