Аннексия Крыма - пример ограничения выбора внешней политики для стран Восточной Европы

09:14 01.10.2018 0 комментариев Крым

В мире, в том числе и в восточной Европе, до сих пор есть страны, которые ограничены в выборе своей внешней политики угрозой собственному суверенитету и территориальной целостности.

Заявил министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек, напомнив об аннексии Крыма РФ, сообщает Интерфакс-Украина.

"В этом году Чешская Республика отмечает 50-летие с тех пор, как войска Варшавского договора вторглись в Чехословакию. Опыт вторжения-68 по-прежнему отзывается не только в Чешской Республике, как момент когда многие потеряли веру в обещания лучшего мира, проповедовавшегося Советским Союзом. Это, казалось бы, историческое событие, тем не менее, несет уроки, все еще актуальные сегодня и отзывающиеся эхом в событиях, которые до сих пор происходят в мире вокруг нас", - цитирует сайт МИД Чехии слова Я.Гамачека, сказанные им в ходе выступления на 73-й сессии Геренальной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"В первую очередь, до сих пор не данность, что все страны, в том числе находящиеся в Восточной Европе, имеют право выбирать свою внешнеполитическую ориентацию без угрозы их суверенитету и территориальной целостности. В этом контексте я хотел бы еще раз напомнить, что аннексия Крыма представляет собой вопиющее нарушение международного права", - добавил глава чешского внешнеполитического ведомства.

Напомним: Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс убежден, что незаконно аннексированный Россией Крым вскоре вернется под контроль Украины.



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