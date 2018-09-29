Российское судно «Севастополь» приморской компании «Гудзон» задержали в порту Пусан в Южной Корее.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя Международной федерации транспортных рабочих (ITF) на Дальнем Востоке Петра Осичанского, передает Новая Газета.

«Судно задержано агентом, который не выдает разрешение на выход в рейс», — заявил он.

По данным Осичанского, причиной задержания является то, что компания «Гудзон» попала под американские санкции. К решению проблемы подключилось российское генеральное консульство в Пусане.

Ранее 17 сентября постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США располагает доказательствами того, что Россия в обход санкций поставляла нефть Северной Корее. По данным США, в апреле 2018 года «Патриот» передавал продукты нефтепереработки на судно, подконтрольное КНДР.

Всего, по словам Хейли, США зафиксировали не менее 148 случаев незаконной передачи нефтепродуктов КНДР. Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что российское судно не нарушало санкционный режим.

В августе США ввели санкции против двоих россиян и трех компаний из-за сотрудничества с Северной Кореей. В список попала судоходная компания «Гудзон», Primorye Maritime Logistics, базирующаяся во Владивостоке, а также петербургская Vela-Marine.

Как сообщал министр финансов США Стивен Мнучин, экспорт товаров в КНДР под российскими флагами запрещен и грозит американскими санкциями.