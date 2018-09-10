Оккупационная "власть" Крыма значительно усилила ограничения свободы мирных собраний на территории полуострова
|08:24 01.10.2018
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|Крым
Оккупационная "власть" Крыма значительно усилила ограничения свободы мирных собраний на территории полуострова, незаконно используя для этого репрессивное российское законодательство.
Об этом сообщает Крымская правозащитная группа, передает Укринформ.
"Крымская правозащитная группа проанализировала решения крымских судов" за период с апреля 2014 года по сентябрь 2018 года. За это время 353 человека были привлечены к административной ответственности, а к уголовной ответственности — 12 лиц", - говорится в сообщении.
Как отмечается, крымские "судьи" утвердили 367 постановлений о привлечении к админответственности, из которых 334 постановления о штрафах на общую сумму 3 942 500 руб.
"К участникам мирных собраний применялись также административные аресты (зафиксировано не менее 22 таких постановлений) и общественные работы (11 постановлений), - отметили в правозащитной группе.
Напомним: От ООН можно ожидать новой жесткой резолюции о Крыме.
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