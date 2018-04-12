Три человека считаются пропавшими без вести после урагана "Ксенофон" в Греции.

07:59 01.10.2018 0 комментариев Греция

Три человека считаются пропавшими без вести после урагана "Ксенофон" в Греции.

Об этом сообщил губернатор Центральной Греции Костас Бакояннис Facebook, передает Укринформ.

"Чрезвычайное положение объявлено в муниципалитетах Лакросс, Мандуди, Лимни, и Агиа Анна. На острове Эвбея исчезли три человека", - написал он.

С последствиями урагана борются полиция и пожарная служба. Местных жителей призывают быть осторожными и лишний раз не выходить из дома.

Ураган "Ксенофон" обрушился на Грецию накануне в субботу, 29 сентября.



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