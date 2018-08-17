МИД Латвии уверен, что Украина скоро вернет незаконно аннексированный Россией Крым
|07:43 01.10.2018
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|Крым
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс убежден, что незаконно аннексированный Россией Крым вскоре вернется под контроль Украины.
Об этом он заявил во время выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщает корреспондент Укринформа.
"Я уверен, что однажды международное право и справедливость возобладают и территориальная целостность Украины и других партнеров ЕС по программе "Восточное партнерство" будут восстановлены", - сказал Ринкевичс.
Он добавил, что Латвия вместе с международным сообществом будет поддерживать политику непризнания незаконной аннексии Крыма.
"Территориальная целостность и суверенитет, как подчеркивается в задачах и принципах Устава ООН, должны соблюдаться всеми. Российская Федерация должна прекратить свою агрессию против Украины ", - уточнил глава МИД Латвии.
Напомним: Миссия США при ОБСЕ назвала сроки “крымских” санкций против России.
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