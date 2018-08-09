Референдум в Македонии по поводу переименования страны, проходиший в воскресенье, 30 сентября, уже можно назвать провалившимся, из-за недостаточной явки граждан.

Об этом сообщает Balkan Insight со ссылкой на Государственную избирательную комиссию Македонии, передает Укринформ.

«За 30 минут до окончания работы пунктов голосования явка граждан на референдум составляет 34,09%. Эта цифра базируется на 84,83% обработанной информации со всех участков», - говорится в сообщении.

Следовательно, можно говорить уже о провале референдума, ведь для признания его действительным, нужна была явка хотя бы 50% граждан страны.

Как сообщалось, на этом референдуме македонцы должны были ответить на следующий вопрос:«поддерживаете Ли Вы членство в ЕС и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонии и Греческой Республикой?». Имеется в виду соглашение, подписанное между Скопье и Афинами 17 июня о переименовании Македонии в Республику Северная Македония.

Напомним: В Македонии пытаются снизить активность избирателей на референдуме по изменению названия.

Ранее по теме: "Греческий парламент проголосует за соглашение и за доступ Македонии в НАТО сразу после внедрения конституционных изменений в этой стране, вероятнее всего в январе."