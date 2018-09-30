Главным условием для возвращения Олега Сенцова на территорию Украины является выдача России ее граждан, осужденных в США: Виктора Бута и Константина Ярошенко, а также находящейся под арестом Марии Бутиной.

Об этом «Новой Газете» рассказал источник, близкий к переговорам по обмену пленными между Россией и Украиной.

По его словам, Москва готова обсуждать такую «гуманитарную акцию» напрямую с Вашингтоном, при этом Украина не будет являться стороной переговоров.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила «Новой», что «не в курсе» таких инициатив.

Напомним, что судьба всех четырех «сидельцев» обсуждалась в конце августа 2018 года во время телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств США и России Майка Помпео и Сергея Лаврова. Помпео тогда поднял вопрос об освобождении Сенцова, Лавров в свою очередь заговорил о незаконном содержании в тюрьмах США бизнесмена Бута и летчика Ярошенко, а также о «преследовании под надуманным предлогом» гражданки России Бутиной.

3 сентября с просьбой о помиловании Бута и Ярошенко выступила в адрес президента США Дональда Трампа российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Кроме того, о том, что у Москвы относительно Бута и Ярошенко «есть свои вопросы к США», месяц назад говорил переговорщик по обмену пленными Виктор Медведчук — известный близкими отношениями с президентом Путиным.

Правозащитник Михаил Чаплыга, долгое время работавший в офисе украинского омбудсмена, считает, что обмен Сенцова на трех россиян «теоретически возможен».

«Это правдоподобный сценарий. Похожий прецедент, когда Киев вроде не являлся стороной переговоров, уже был в 2017 году между Россией и Турцией. Тогда Москва выдала Анкаре крымскотатарских активистов Чийгоза и Умерова, а Анкара отпустила двух россиян, обвиненных в шпионаже», — напоминает он.

Отметим, что Чийгоз и Умеров не обращались к руководству России за помилованием и вскоре после прибытия в Турцию были доставлены на территорию Украины.

Заместитель директора Amnesty International, в чью зону ответственности входит Восточная Европа и Центральная Азия, Денис Кривошеев полагает, что к возможному обмену Бута, Ярошенко и Бутиной на Сенцова могут возникнуть вопросы у международных правозащитных организаций.

«Надо понимать, что Сенцов приговорен политически мотивированным судом, вменяемые ему действия несоразмерны обвинениям, вина его не была установлена: он должен быть освобожден. При этом в отношении Бута есть серьезные вопросы, есть выводы международных расследований относительно деятельности его компаний и их роли в совершении военных преступлений и насилия над гражданским населением. Обмен не должен приводить к уходу кого бы то ни было от ответственности за серьезные преступления и нарушения прав человека».

Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе сообщил, что ничего не знает о подобной конфигурации, но считает ее «рабочей»: «Если есть реальная готовность [властей России] к обмену, то и мы готовы обсуждать конкретные действия, готовы обращаться к иностранным дипломатам, в чьих странах содержатся российские граждане. Нам только нужно понимать, насколько серьезны эти разговоры и намерения Москвы».

Напомним: Мария Бутина была арестована в США 18 июля 2018 года по подозрению в работе в качестве иностранного агента без необходимой регистрации, сговоре с целью работы на иностранное государство и попытках «развивать связи с лицами в США и проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику». Адвокат Бутиной эти обвинения отверг.

Ярошенко был задержан в Либерии и экстрадирован в США в 2010 году, где ему предъявили обвинения в контрабанде наркотиков и приговорили к 20 годам тюрьмы.

Бизнесмен Виктор Бут по запросу Вашингтона был задержан в 2008 году в Таиланде, в 2012 году его приговорили к 25 годам тюрьмы за торговлю оружием и поддержку террористических групп.