Бронетехника оккупантов прокатилась по ЮБК / Фото
|20:59 28.09.2018
|0 комментариев
|Крым
В Гурзуфе была замечена колонна БТРов.
Об этом в микроблоге Twitter написала RoksolanaToday&Крым, передает Флот - 2017.
Крымчане в соцсети выдвигают разные предположения от «учений Росгвардии», до «Каспаржакия (Алексей Каспаржак - генеральный директор МДЦ «Артек») тренируется оборонятся от обворованного населения?»
«Гурзуф это просто капец уже... В Артеке,говорят,ученья Росгвардия, говорят Каспаржакия тренируется оборонятся от обворованного населения?»
Перемещение военной техника наблюдали и в оккупированном Севастополе
«Штук пятнадцать туристических «автобусов» на выезде из Севастополя»
Оккупационные власти не предупреждали местное население о передвижении военной техники.
Ещё на эту тему:
19:19 28.09.2018
Авиация оккупантов отбомбилась тремя тысячами бомб по Крыму
Авиация оккупантов отбомбилась тремя тысячами бомб по Крыму
18:59 28.09.2018
Инженерные подразделения оккупационной армии отработали на полигоне «Опук» организацию обороны побережья
Инженерные подразделения оккупационной армии отработали на полигоне «Опук» организацию обороны побережья
09:59 28.09.2018
20 бомбардировщиков 4-й армии ВВС РФ выполнили бомбометание недалеко от оккупированной Керчи
20 бомбардировщиков 4-й армии ВВС РФ выполнили бомбометание недалеко от оккупированной Керчи
07:15 28.09.2018
США передали Украине два катера "Island"
США передали Украине два катера "Island"
20:40 27.09.2018
В ЧФ РФ проверят, не разжирели ли черноморские моряки
В ЧФ РФ проверят, не разжирели ли черноморские моряки
19:59 27.09.2018
Флот и авиация РФ "отразили удар крылатыми ракетами и атаковали корабли противника" на учениях в оккупированном Крыму
Флот и авиация РФ "отразили удар крылатыми ракетами и атаковали корабли противника" на учениях в оккупированном Крыму
16:24 27.09.2018
РФ продолжает милитаризацию оккупированного Крыма за счет ЗРК
РФ продолжает милитаризацию оккупированного Крыма за счет ЗРК
15:10 27.09.2018
В Крыму оккупанты экстренно выводили авиацию ЮВО "из-под удара условного противника" / Видео
В Крыму оккупанты экстренно выводили авиацию ЮВО "из-под удара условного противника" / Видео