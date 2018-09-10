В Гурзуфе была замечена колонна БТРов.

Об этом в микроблоге Twitter написала RoksolanaToday&Крым, передает Флот - 2017.

Крымчане в соцсети выдвигают разные предположения от «учений Росгвардии», до «Каспаржакия (Алексей Каспаржак - генеральный директор МДЦ «Артек») тренируется оборонятся от обворованного населения?»

«Гурзуф это просто капец уже... В Артеке,говорят,ученья Росгвардия, говорят Каспаржакия тренируется оборонятся от обворованного населения?»

Перемещение военной техника наблюдали и в оккупированном Севастополе

«Штук пятнадцать туристических «автобусов» на выезде из Севастополя»

Оккупационные власти не предупреждали местное население о передвижении военной техники.