Литва призывает ПАСЕ не возвращать российскую делегацию

20:40 28.09.2018 0 комментариев Россия

Парламент Литвы в специальной резолюции призвал Парламентскую Ассамблею Совета Европы не восстанавливать в правах российскую делегацию в ПАСЕ.

За резолюцию проголосовали 77 членов Сейма, ни один не был "против", один депутат воздержался, сообщает Delfi.lt, передает Укринформ. 

"Решение принять предложения Российской Федерации по созданию негативного прецедента для несоблюдения другими государствами обязательств подорвало бы надежность Совета Европы как правозащитника, хранителя демократии и верховенства права, могло бы создать огромный кризис авторитета этой международной организации", - говорится в документе.

Литовские депутаты также выражают разочарование тем, что Россия не выполняет свои международные обязательства и "стремится изменить правила Совета Европы, а также отменить применяемые в отношении нее санкции". Сейм также призывает ПАСЕ не принимать предлагаемые Россией правила и процедурные изменения, которая позволяют государству, нарушившему нормы организации, восстановить права без выполнения решений Ассамблеи.

Представляя документ, член правящей коалиции Эгидиюс Варейкис напомнил, что в 2014 году после аннексии Крыма ПАСЕ ограничила права российской делегации. "И вот через четыре года, в этом году, появилась инициатива попытаться вернуть России все права в ПАСЕ. Это планируется сделать достаточно грубым и одновременно странным способом, меняя определенные статьи устава Парламентской Ассамблеи", - сказал Варейкис.

ПАСЕ объединяет делегатов из национальных парламентов 47 стран. Российские дипломаты были лишены ряда полномочий в Совете Европы в апреле 2014 года после незаконной аннексии Крыма Россией. В 2015 году ПАСЕ расширила ограничения. Тогда Россия заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила принимать участие в заседаниях.

В июне 2017 года Москва заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут возобновлены в полном объеме. В апреле этого года генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд сообщил, что из-за неуплаты взносов против России могут быть введены санкции.



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