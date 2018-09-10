Миссия США при ОБСЕ назвала сроки “крымских” санкций против России
|20:20 28.09.2018
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|Крым
Санкции в отношении России останутся в силе до тех пор, пока она не вернет Украине полный контроль над незаконно анексированным Крымом.
Об этом заявил временный поверенный в делах США при ОБСЕ в Вене Гарри Камиан, заявление которого опубликовано на сайте Миссии США при ОБСЕ, передает Укринформ.
"США вновь призывают Россию прекратить кампанию репрессий в оккупированном Крыму и вернуть контроль над полуостровом Украине. Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Украины в международно признанных границах. Мы никогда не признаем российскую аннексию Крыма, а санкции против РФ, связанные с Крымом, будут оставаться, пока Россия не вернет полный контроль над полуостровом Украине. Мы присоединяемся к нашим европейским и другим партнерам, утверждая, что наши санкции против России за ее агрессию на востоке Украины останутся до тех пор, пока Россия не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям", - заявил Камиан.
Кроме того, США призвали РФ прекратить препятствование международной торговле и судоходству в Азовском море и Керченском проливе.
Временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан также подчеркнул, что Россия должна освободить украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно задержанного в Москве два года назад и приговоренного по сфабрикованному обвинению в шпионаже к 12 годам заключения.
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