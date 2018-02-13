На пресс-конференции Меркель и Эрдогана произошел инцидент / Фото

19:59 28.09.2018 0 комментариев Турция

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что, несмотря на стремление Берлина и Анкары сблизить позиции после многих месяцев крайне напряженных отношений, остаются вопросы, по которым прийти к консенсусу пока не удается.

Об этом Меркель заявила в ходе совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает корреспондент Укринформа.

"С одной стороны, есть общие стратегические интересы в хороших отношениях, в том числе с немецкой стороны такие отношения развивать; с другой стороны, однако, в том, что касается того, как выглядит демократическое, свободное, открытое общество, существует глубокое взаимное непонимание", - констатировала глава немецкого правительства.

Меркель сообщила, что обсудила с гостем конкретные случаи удержания в Турции немцев, граждан с двойным гражданством и турок, которые имеют постоянное место жительства в ФРГ. По оценкам немецкой стороны, как минимум в 6 случаях речь идет о политически мотивированном преследовании. Канцлер напомнила, что несколько человек уже освободили, и выразила надежду, что и по остальным случаям в конце концов удастся прийти к согласию.

Эрдоган в свою очередь заверил, что судебная система в его стране является полностью независимой, и ей решать, какой приговор вынести тому или иному подозреваемому. При этом он указал, что некоторые из тех, освобождения кого требует Берлин, связаны, по данным турецких спецслужб, с террористическими организациями.

Сама Анкара требует от Берлина немедленной выдачи 69 человек, которые якобы связаны с подготовкой путча, с террористическими группировками. "Список террористов" был передан ведомству канцлера накануне визита. В нем числится оппозиционный журналист, который был аккредитован на пресс-конференцию, из-за чего протокол Эрдогана пригрозил отменой встречи с прессой, если таковой покажется.

В ходе самой пресс-конференции, тем временем, произошел инцидент: служба безопасности турецкого президента вывела под руки одного из участников. Он был в футболке с надписью "Свободу журналистам в Турции". Причина пока непонятна. Меркель с Эрдоганом обменялись при этом многозначительными взглядами.

Эрдоган заявил, что в Германии укрываются "тысячи" членов террористической организации Рабочая партия Курдистана и "сотни" последователей проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Меркель парировала, что РПК и ее деятельность запрещены в Германии, а что касается движения Гюлена, то Германия очень серьезно прислушивается к предупреждениям турецких коллег, однако признать его террористической организацией Берлин пока не готов, предоставленных турецкой стороной материалов для такого вывода недостаточно. "Оснований сравнивать движение Гюлена с РПК пока нет", - сказала она.

Меркель и Эрдоган продолжат переговоры в субботу утром.

Фото: © dpa / Michael Kappeler



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