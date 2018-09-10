Авиация оккупантов отбомбилась тремя тысячами бомб по Крыму

19:19 28.09.2018 0 комментариев Крым

Южный военный округ подвел итоги «работы» своей авиации в 2018 учебном году: летчики выполнили около 12 тыс. задач по боевому применению, израсходовали более 3 тыс. авиационных бомб и более 5 тыс. авиационных ракет, в том числе при совместных тактических учениях 4-й армии ВВС и ПВО в оккупированном Крыму.

Об этом сообщается на сайте минобороны РФ, передает Флот - 2017.

Авиация была активно задействована в ходе проведения различных летно-тактических учений, в том числе при проведении совместных тактических учений соединений 4-й армии ВВС и ПВО.

С начала текущего года авиация 4-й армии ВВС и ПВО на полигонах боевой подготовки выполняла задачи по боевому применению, включая бомбометание, применение стрелково-пушечного вооружения, стрельбы неуправляемых авиационных ракет и пуски управляемых авиационных средств поражения.

В рамках выполнения полетных заданий экипажи отработали задачи по нанесению огневого поражения по различным видам целей. В ходе мероприятий боевой подготовки самолетами и вертолетами ЮВО было израсходовано более 3 тыс. авиационных бомб и более 5 тыс. авиационных ракет.

В ходе учебных мероприятий активно использовались:

истребители Су-27СМ3 и Су-30М2,

фронтовые бомбардировщики Су-34 и Су-24М,

самолеты штурмовой авиации Су-25СМ3,

ударные и транспортные вертолеты Ка-52 «Аллигатор», Ми-8-АМТШ «Терминатор», Ми-28Н «Ночной Охотник» и Ми-35М.

При этом общий налет оперативно-тактической, транспортной и армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа в 2018 году превысил 38 тыс. часов, что составляет более 90% годового плана подготовки войск.

Напомним, 4-я армия ВВС и ПВО – это оперативное объединение ВВС России. После аннексии крымского полуострова РФ в июне 2014 г. в состав армии незаконно включены воинские части авиации, зенитных ракетных и радиотехнических войск, которые дислоцировались на территории временно оккупированной АР Крым и г. Севастополя

В настоящее время соединения и воинские части 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО дислоцированы на территории трех федеральных округов - Южного, Северо-Кавказского и так называемого «Крымского», а также одного «города федерального значения – Севастополя».

Южный военный округ (ЮВО) - военно-административная единица Вооружённых Сил Российской Федерации на юго-западе страны, предназначенная для обороны юга России. Штаб округа дислоцируется в Ростове-на-Дону. Действующий командир - генерал-полковник Александр Дворников. В ЮВО входят Краснознаменный Черноморский флот, Краснознамённая Каспийская флотилия и 4-е Краснознамённое командование ВВС и ПВО.

Войска и силы ЮВО дислоцируются в административных границах двух федеральных округов (Южного и Северо-Кавказского) РФ. А в 2014 году Россия незаконно включила в состав ЮВО так называемую «Республику Крым» и г. Севастополь.

Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными. Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия. В частности, ЧФ РФ проводит незаконные учения по всему оккупированному Крыму: на захваченных полигонах в Ленинском районе (полигон Опук), в Симферопольском районе (полигон Ангарский), в г. Севастополе.



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