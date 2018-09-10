Инженерные подразделения Черноморского флота России отработали на учениях организацию обороны побережья в предполагаемом месте высадки десанта противника.

Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота РФ, передает Крым Информ.

По данным пресс-службы, согласно замыслу учения, условный противник планировал провести высадку десанта и военной техники на побережье с десантных кораблей. Определить место высадки для организации там обороны удалось при помощи беспилотного летательного аппарата.

В пресс-службе отметили, что оборудование побережья проходило в рамках специального учения на полигоне «Опук» под Феодосией.

Данное учение является подготовкой к двустороннему учению с подразделениями армейского корпуса ЧФ, которое должно пройти в первой половине октября на том же полигоне.

Напомним: Около 50 самолетов ЮВО бомбили в Черном море корабли "условного противника".