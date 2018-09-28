Нынешняя сессия Генассамблеи ООН стала эпицентром политико-дипломатической борьбы Украины с Россией.

Очень важно включение в повестку дня вопроса о ситуации на оккупированных украинских территориях.

Это дает возможность Украине продвигать принятие очередной резолюции по Крыму, которое затем должно лечь на стол судьям международного суда, где продолжается рассмотрение иска Украины против России.

Об этом в комментарии ИА ZIK заявил содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков.

По его словам, второй не менее важный вопрос, который поднимает Президент Украины, касается введения миротворческой миссии на Донбасс. Позитив том, что этот вопрос в рамках Генассамблеи уже перешел в практическую плоскость.

Первая задача-минимум для Украины, по мнению эксперта, – это сохранить уровень солидарности и поддержки международного сообщества, по крайней мере, на таком уровне, как это было на предыдущей Генассамблеи, когда за резолюцию о Крыме проголосовало 70 стран.

«Более перспективная задача – это расширение круга стран, солидарных с Украиной. И здесь широкое поле для деятельности. Прежде всего, это государства, которые воздержались от голосования и не определились в вопросе об отношении к российской агрессии. Имею в виду регион Латинской Америки, Африканский континент – там из 47 стран Украину тогда поддержали только три. Также это постсоветское пространство, где ситуация значительно сложнее, потому что ряд стран находятся под влиянием России и голосуют вместе с ней. Это Армения, Белоруссия, страны Средней Азии», – отметил Пашков.

Он добавил, что резонанс Генассамблеи важен еще и ввиду того, что в октябре будет рассматриваться вопрос об изменении регламента Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). И там существует угроза возвращения российской делегации (Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года после оккупации Крыма и начала военных действий на Донбассе, – ред.), поэтому сигнал со стороны Генассамблеи ООН будет важным аргументом против этого.

По состоянию на сегодня, по мнению Пашкова, от Генассамблеи можно с большой вероятностью ожидать новую довольно жесткую резолюцию по Крыму, ведь Россия не выполнила ни одного пункта в предыдущей резолюции – нет мониторинговой миссии ООН в Крыму не решена проблема с запретом Меджлиса, продолжаются преследования крымских татар и украинцев в оккупированном Крыму.