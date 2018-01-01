Председатель парламента Андриан Канду утверждает, что следующий парламент, возможно, выступит за еще большее упрощение института президента страны.

Глава парламента говорит, что, наверное, стоит провести конституционную реформу, чтобы довести до конца идею парламентской республики, передает allmoldova.

Председатель парламента сделал такое заявление в рамках передачи „Moldova în direct” на общественном телеканале Молдова-1 в контексте временного отстранения от должности президента Игоря Додона с целью назначения двух новых министров в Правительстве Филипа.

Андриан Канду подозревает, что будут еще причины для нового отстранения от должности Игоря Додона, учитывая, что в парламенте есть проекты, которых президент может и не принять.

"Я подозреваю, что у нас еще будут основания. Если мы сможем найти компромисс в парламенте и утвердим изменения в Конституции в том, что касается европейской интеграции, думаете, что президент Додон утвердит их? Нужно будет направить на промульгацию и новый Кодекс телевидения и радио, который содержит и антипропагандистские элементы, которые в некотором роде затрагивают то, что президент Додон считает, что мы не должны делать, что мы защищаем Республику Молдова от пропаганды, в частности от российской, и вы думаете, что президент Додоном утвердит его?”, задается вопросом глава законодательного органа.



Андриан Канду добавил, что не может сказать, что отношения с Европейским союзом стали прохладными, потому что отношения с ЕС основываются на документах, договорах, соглашениях и стратегических интересах Республики Молдова к интеграции в Европейский союз.

"У нас есть Соглашение об ассоциации, о Свободной торговле, которые уже приносят пользу стране. За счет экспорта, инвестиций из ЕС, у нас есть экономический рост, технологии, человеческий и финансовый капитал. Не ставим под сомнение тот факт, что ЕС является стратегическим партнером, в котором мы хотим быть членом. К сожалению, были политические элементы и дискуссии”, - отметил политик.



Андриан Канду говорит, что власть справится без денег, которые должны были поступить из ЕС в Молдову в качестве макрофинансовой помощи: „Мы справимся без этих денег, поскольку благодаря проведенным реформам у нас есть дополнительные поступления в бюджет, и мы можем позволить себе увеличить зарплаты и пенсии, строить дороги, спортивную арену”, - отметил спикер.

В то же время власти продолжат диалог, сотрудничество с Европейским союзом, чтобы найти компромисс, от которого следует вернуться к взаимовыгодным отношениям, в том числе к макрофинансовой помощи в будущем.