Турция требует экстрадиции известного турецкого журналиста Джана Дюндара, Берлин называет этот шаг провокацией
|17:59 28.09.2018
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|Турция
Правительство Турции требует от Германии экстрадиции известного турецкого журналиста Джана Дюндара.
Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung, передает LIGA.net.
Турецкие власти обвиняют Дюндара в шпионаже, разглашении государственной тайны и пропаганде.
Сообщается также, что в общей сложности Анкара потребовала от Берлина выдачи 69 людей.
В немецком правительстве просьбу о выдаче Дюндара воспринимают как провокацию, особенно в свете того, что прошение поступило перед официальным визитом президента Турции Реджепа Эрдогана.
"Турция знает, какое значение для Германии имеет дело Дюндара и что его экстрадиция невозможна. Если Эрдоган хочет нормализации отношений, то он предпринял неправильный шаг. Это чистой воды провокация", - заявили в правительстве.
Джан Дюндар - турецкий журналист, колумнист и бывший главный редактор издания Cumhuriyet.
Сейчас скрывается от турецких властей в Германии. На родине его приговорили к 5 годам лишения свободы за публикацию материала, в котором утверждалось, что турецкая разведка поставляет оружие боевикам-исламистам, воюющим против правительства Башара Асада.
Ранее президент Турции заявил, что Анкара направила в Берлин тысячи файлов на террористов, однако ответа из Германии не последовало.
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