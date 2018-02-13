Правительство Турции требует от Германии экстрадиции известного турецкого журналиста Джана Дюндара.

Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung, передает LIGA.net.

Турецкие власти обвиняют Дюндара в шпионаже, разглашении государственной тайны и пропаганде.

Сообщается также, что в общей сложности Анкара потребовала от Берлина выдачи 69 людей.

В немецком правительстве просьбу о выдаче Дюндара воспринимают как провокацию, особенно в свете того, что прошение поступило перед официальным визитом президента Турции Реджепа Эрдогана.

"Турция знает, какое значение для Германии имеет дело Дюндара и что его экстрадиция невозможна. Если Эрдоган хочет нормализации отношений, то он предпринял неправильный шаг. Это чистой воды провокация", - заявили в правительстве.

Джан Дюндар - турецкий журналист, колумнист и бывший главный редактор издания Cumhuriyet.

Сейчас скрывается от турецких властей в Германии. На родине его приговорили к 5 годам лишения свободы за публикацию материала, в котором утверждалось, что турецкая разведка поставляет оружие боевикам-исламистам, воюющим против правительства Башара Асада.

Ранее президент Турции заявил, что Анкара направила в Берлин тысячи файлов на террористов, однако ответа из Германии не последовало.