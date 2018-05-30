Новым поездом можно путешествовать из Киева в Минск, Вильнюс и Ригу.

Укрзалізниця сегодня, 28 сентября, в 14:07 отправила в первый рейс поезд "четырех столиц".

Об этом сообщил и.о. главы УЗ Евгений Кравцов.

"Только что отправили в первый рейс поезд четырех столиц! Счастливого пути!", - написал Кравцов у себя на странице в Facebook.

Как передает корреспондент LIGA.net., прибытие поезда в Ригу ожидается в 09:06, 29 сентября. Цена билета: Киев – Рига:

- вагон купе - 2219,11 грн.

- вагон СВ - 4428,17 грн.

Поезд составлен из вагонов в новой фирменной стилистике Укрзалізниці "Белая устрица".

По словам Кравцова, цены на билеты "пытались сделать максимально доступными".

Киев - Рига:

- вагон купе - 2219,11 грн.

- вагон СВ - 4428,17 грн.

Киев - Вильнюс:

- вагон купе - 1640,62 грн.

- вагон СВ - 3271,78 грн.

Киев - Минск:

- вагон купе - 1853,98 грн.

- вагон СВ - 3574,69 грн.

Ранее сообщалось, что УЗ включит в состав поезда "четырех столиц" 9 вагонов купе и 1 - класса "люкс".

В 6 вагонах купе будут разделены на мужские и женские. Поезд будет курсировать еженедельно.

Фото - Денис Кацило, LIGA.net