Поезд "четырех столиц" отправился в первый рейс / Фото
|17:38 28.09.2018
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|Украина
Новым поездом можно путешествовать из Киева в Минск, Вильнюс и Ригу.
Укрзалізниця сегодня, 28 сентября, в 14:07 отправила в первый рейс поезд "четырех столиц".
Об этом сообщил и.о. главы УЗ Евгений Кравцов.
"Только что отправили в первый рейс поезд четырех столиц! Счастливого пути!", - написал Кравцов у себя на странице в Facebook.
Как передает корреспондент LIGA.net., прибытие поезда в Ригу ожидается в 09:06, 29 сентября. Цена билета: Киев – Рига:
- вагон купе - 2219,11 грн.
- вагон СВ - 4428,17 грн.
Поезд составлен из вагонов в новой фирменной стилистике Укрзалізниці "Белая устрица".
По словам Кравцова, цены на билеты "пытались сделать максимально доступными".
Киев - Рига:
- вагон купе - 2219,11 грн.
- вагон СВ - 4428,17 грн.
Киев - Вильнюс:
- вагон купе - 1640,62 грн.
- вагон СВ - 3271,78 грн.
Киев - Минск:
- вагон купе - 1853,98 грн.
- вагон СВ - 3574,69 грн.
Ранее сообщалось, что УЗ включит в состав поезда "четырех столиц" 9 вагонов купе и 1 - класса "люкс".
В 6 вагонах купе будут разделены на мужские и женские. Поезд будет курсировать еженедельно.
Фото - Денис Кацило, LIGA.net
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