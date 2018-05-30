Поезд "четырех столиц" отправился в первый рейс / Фото

17:38 28.09.2018 0 комментариев Украина

Новым поездом можно путешествовать из Киева в Минск, Вильнюс и Ригу.

Укрзалізниця сегодня, 28 сентября, в 14:07 отправила в первый рейс поезд "четырех столиц".

Об этом сообщил и.о. главы УЗ Евгений Кравцов.  

"Только что отправили в первый рейс поезд четырех столиц! Счастливого пути!", - написал Кравцов у себя на странице в Facebook.

Как передает корреспондент LIGA.net., прибытие поезда в Ригу ожидается в 09:06, 29 сентября. Цена билета: Киев – Рига:

- вагон купе - 2219,11 грн.
- вагон СВ - 4428,17 грн.

Поезд составлен из вагонов в новой фирменной стилистике Укрзалізниці "Белая устрица".

По словам Кравцова, цены на билеты "пытались сделать максимально доступными".

Киев - Рига:

- вагон купе - 2219,11 грн.
- вагон СВ - 4428,17 грн.

Киев - Вильнюс:

- вагон купе - 1640,62 грн.
- вагон СВ - 3271,78 грн.

Киев - Минск:

- вагон купе - 1853,98 грн.
- вагон СВ - 3574,69 грн.

Ранее сообщалось, что УЗ включит в состав поезда "четырех столиц" 9 вагонов купе и 1 - класса "люкс".

В 6 вагонах купе будут разделены на мужские и женские. Поезд будет курсировать еженедельно.

Фото - Денис Кацило, LIGA.net 



Ещё на эту тему:

19:19 27.09.2018
"Укрзализныця" показала поезд "четырех столиц" / Фото
17:42 08.08.2018
"Укрзализныця" обнародовала график движения поезда "четырех столиц" из Киева в Минск, Вильнюс и Ригу
16:43 17.07.2018
Мининфраструктуры сообщило, когда начнет курсировать "поезд четырех столиц"
12:59 05.07.2018
Несмотря на кризис в Азовском море, Укрзализныця увеличила количество поездов Киев - Бердянск
13:08 07.06.2018
Укрзализныця открыла продажу билетов на “долгожданный поезд” к морю
18:41 30.05.2018
"Укрзализныця" добавила несколько поездов в Одессу
10:14 24.05.2018
Румыния предлагает продлить ж/д евроколею до Черновцов
08:48 21.05.2018
Из Украины в Румынию пустят поезд, который не удалось запустить в 2017-м
16:49 16.05.2018
Из Киева в Одессу запустят дополнительный скоростной поезд
20:26 17.04.2018
Прямой ж/д маршрут Баку-Харьков продлен до Киева
00:23 11.04.2018
В МИУ анонсировали поезд "четырех столиц" со стоимостью купейного билета до Риги 59 евро
09:04 02.03.2018
Украина пустила два дополнительных поезда до границы с Крымом
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
13:43 21.09.2018
Министр обороны Азербайджана встретился с заместителем генерального секретаря НАТО
17:00 20.09.2018
Азербайджан примет участие во встрече министров ОПЕК+
12:59 10.09.2018
Украина огласила планы по расширению торгово-экономического сотрудничества с Азербайджаном
Все новости страны
Армения Армения
18:38 25.09.2018
В Ереване на выборах в Совет старейшин победил блок Пашиняна
16:16 25.09.2018
Второй президент Армении Роберт Кочарян обратился в суд с иском против премьер-министра
12:43 24.09.2018
Грузия приостановила транзит российского газа в Армению
14:57 21.09.2018
В День Независимости Армении летчики российской авиации ЮВО провели военные учения
Все новости страны
Болгария Болгария
14:50 28.09.2018
Болгария попытается договориться с РФ о снижении цены на газ
18:30 21.09.2018
В Болгарии за 7 месяцев иностранные инвестиции упали на 63%
13:49 13.09.2018
В Болгарии скандал из-за прослушки спецслужбами Путина европейских политиков
15:18 11.09.2018
Украина сменила посла в Болгарии
Все новости страны
Греция Греция
16:59 28.09.2018
В МИД Украины встретились с семьями моряков отбывающих наказание в Греции
20:20 27.09.2018
В Греции отменили ограничения на снятие наличных и на движение капитала
16:49 27.09.2018
В Македонии пытаются снизить активность избирателей на референдуме по изменению названия
07:59 25.09.2018
В ОБСЕ осудили задержание журналистов в Греции по обвинению в клевете
Все новости страны
Грузия Грузия
14:30 28.09.2018
Премьер Грузии заявил о растущей милитаризации оккупированных Россией территорий
10:29 28.09.2018
Грузія в ООН вимагає від Росії вивести війська з Абхазії та Південної Осетії
07:30 28.09.2018
Премьер Грузии заявил о продолжении курса европейской и евроатлантической интеграции
19:19 25.09.2018
Союзники НАТО считают, что реформы в Грузии являются впечатляющими и должны продолжаться
Все новости страны
Молдова Молдова
18:18 28.09.2018
Парламент Молдовы может выступить за упрощение института президента
15:10 28.09.2018
Отстраненный президент Молдовы собирается с официальным визитом в Москву
14:10 28.09.2018
Непризнанное Приднестровье добивается международного признания своих автономеров
13:45 27.09.2018
Заседание Парламентской ассамблеи ГУАМ состоится в Кишиневе
Все новости страны
Россия Россия
15:30 28.09.2018
США призвали Россию прекратить преследование судоходства в Азовском море / Инфографика
11:25 28.09.2018
Из-за санкций российские авиакомпании прекращают полеты в Молдову / Видео
10:55 28.09.2018
На пятый год оккупации Крыму обещают уделить "особое внимание", правда, в числе прочих регионов
20:59 27.09.2018
Индия окончательно решила приобрести у РФ пять комплексов С-400
Все новости страны
Румыния Румыния
13:15 28.09.2018
В Румынии министр уволился из-за несогласия с решением правительства
08:45 28.09.2018
Конституционный суд в Румынии разрешил называть однополые союзы семьями
18:55 27.09.2018
В Румынии обнаружили 140 тыс. аккаунтов Facebook без идентификации
18:18 26.09.2018
Румыния продолжит ремонтировать детсады в Молдове
Все новости страны
Турция Турция
17:59 28.09.2018
Турция требует экстрадиции известного турецкого журналиста Джана Дюндара, Берлин называет этот шаг провокацией
09:39 28.09.2018
Турция усилит сотрудничество с Китаем в энергетике и борьбе с терроризмом
15:29 26.09.2018
В Европарламенте заблокировали выделение Турции €70 миллионов
14:41 25.09.2018
Турция и Азербайджан будут сотрудничать в авиакосмической сфере
Все новости страны
Украина Украина
19:19 28.09.2018
Авиация оккупантов отбомбилась тремя тысячами бомб по Крыму
18:59 28.09.2018
Инженерные подразделения оккупационной армии отработали на полигоне «Опук» организацию обороны побережья
18:39 28.09.2018
От ООН можно ожидать новой жесткой резолюции о Крыме
17:38 28.09.2018
Поезд "четырех столиц" отправился в первый рейс / Фото
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс