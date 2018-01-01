Украина, Молдова и Румыния договорились об обмене данными между пограничниками
|17:17 28.09.2018
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|Украина
Украина присоединилась к румыно-молдавскому контактному центру обмена данными “Галац”.
Об этом сообщил Министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.
“В рамках открытого Договора между Правительством Румынии и Правительством Молдовы мы присоединились к Совместному контактному центру ”Галац“. Это большой шаг в противодействии международной и транснациональной преступности. Цель СКЦ „Галац“ — оперативный обмен информацией между пограничными, таможенными и полицейскими ведомствами стран-участниц”, - сказал Арсен Аваков.
Министр отметил, что украинскую сторону в составе контактного центра будут представлять Государственная пограничная служба и Национальная полиция.
Ожидается, что стороны смогут обмениваться следующей информацией — Законодательство Договорных сторон; оперативная ситуация в пунктах пропуска через границу; чрезвычайные ситуации на границе и в пунктах пропуска; отказ во въезде на территорию стран-участниц Договора о возбуждении или попытки нарушения законодательства стран-участниц Договора о борьбе с трансграничной преступностью, торговлей людьми, нелегальной миграцией, контрабандой, незаконным оборотом оружия, взрывоопасными веществами, наркотическими веществами, психотропными веществами и прекурсорами.
Сейчас Министерство иностранных дел готовит все необходимые документы, чтобы предупредить страны-участницы о присоединении Украины.
Напомним, Украина и Казахстан с будут совместно бороться с оборотом наркотиков.
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