Украина присоединилась к румыно-молдавскому контактному центру обмена данными “Галац”.

Об этом сообщил Министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

“В рамках открытого Договора между Правительством Румынии и Правительством Молдовы мы присоединились к Совместному контактному центру ”Галац“. Это большой шаг в противодействии международной и транснациональной преступности. Цель СКЦ „Галац“ — оперативный обмен информацией между пограничными, таможенными и полицейскими ведомствами стран-участниц”, - сказал Арсен Аваков.

Министр отметил, что украинскую сторону в составе контактного центра будут представлять Государственная пограничная служба и Национальная полиция.

Ожидается, что стороны смогут обмениваться следующей информацией — Законодательство Договорных сторон; оперативная ситуация в пунктах пропуска через границу; чрезвычайные ситуации на границе и в пунктах пропуска; отказ во въезде на территорию стран-участниц Договора о возбуждении или попытки нарушения законодательства стран-участниц Договора о борьбе с трансграничной преступностью, торговлей людьми, нелегальной миграцией, контрабандой, незаконным оборотом оружия, взрывоопасными веществами, наркотическими веществами, психотропными веществами и прекурсорами.

Сейчас Министерство иностранных дел готовит все необходимые документы, чтобы предупредить страны-участницы о присоединении Украины.

Напомним, Украина и Казахстан с будут совместно бороться с оборотом наркотиков.