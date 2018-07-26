В МИД Украины встретились с семьями моряков отбывающих наказание в Греции
|16:59 28.09.2018
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|Греция
В четверг, 27 сентября, директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев и новоназначенный посол Украины в Греции Сергей Шутенко встретились с родными украинских моряков, которые арестованы и отбывают наказание на территории Греческой Республики.
Передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД.
Сообщается, что руководитель консульской службы рассказал о том, что делает МИД для защиты прав заключенных в Греции моряков их родным.
Посол Украины заверил, что "будет держать решение вопросов с моряками на личном контроле, а также по поручению главы МИД Павла Климкина будет усилена работа диппредставительства в Афинах относительно возвращения на Родину украинцев, освобожденных из-под стражи в Греции условно-досрочно".
Отмечается, что будет также активизировано сотрудничество учреждения с общественностью, в частности, с представителями волонтерского движения.
Родные моряков заявили, что обеспокоены тем, насколько долго длится следствие и рассмотрение дел в местных судах, а также из-за неоправданно суровых, по их мнению, приговоров этих судов, определяющих гражданам Украины очень длительные сроки заключения, без принятия к сведению греческой стороной всех обстоятельств каждого конкретного дела, отсутствием квалифицированных адвокатов и переводчиков, и тому подобное.
Также указано, что во время встречи советник председателя Профсоюза работников морского транспорта Украины (ПРМТУ) Михаила Киреева рассказал о плане реализации совместно с МИД Украины проекта по созданию Национального центра противодействия втягиванию граждан Украины - моряков в незаконные операции за рубежом. Участники мероприятия договорились об организации следующей встречи в Одессе.
Как сообщалось, в Греции и Италии задержаны более 250 украинских моряков.
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