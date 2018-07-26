В МИД Украины встретились с семьями моряков отбывающих наказание в Греции

16:59 28.09.2018 0 комментариев Греция

В четверг, 27 сентября, директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев и новоназначенный посол Украины в Греции Сергей Шутенко встретились с родными украинских моряков, которые арестованы и отбывают наказание на территории Греческой Республики.

Передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД.

Сообщается, что руководитель консульской службы рассказал о том, что делает МИД для защиты прав заключенных в Греции моряков их родным.

Посол Украины заверил, что "будет держать решение вопросов с моряками на личном контроле, а также по поручению главы МИД Павла Климкина будет усилена работа диппредставительства в Афинах относительно возвращения на Родину украинцев, освобожденных из-под стражи в Греции условно-досрочно".

Отмечается, что будет также активизировано сотрудничество учреждения с общественностью, в частности, с представителями волонтерского движения.

Родные моряков заявили, что обеспокоены тем, насколько долго длится следствие и рассмотрение дел в местных судах, а также из-за неоправданно суровых, по их мнению, приговоров этих судов, определяющих гражданам Украины очень длительные сроки заключения, без принятия к сведению греческой стороной всех обстоятельств каждого конкретного дела, отсутствием квалифицированных адвокатов и переводчиков, и тому подобное.

Также указано, что во время встречи советник председателя Профсоюза работников морского транспорта Украины (ПРМТУ) Михаила Киреева рассказал о плане реализации совместно с МИД Украины проекта по созданию Национального центра противодействия втягиванию граждан Украины - моряков в незаконные операции за рубежом. Участники мероприятия договорились об организации следующей встречи в Одессе.

Как сообщалось, в Греции и Италии задержаны более 250 украинских моряков.

 



Ещё на эту тему:

22:12 05.09.2018
В Греции за перевозку беженцев осудили 6 украинских моряков
13:11 03.09.2018
В Украине запущен процесс возвращения арестованных моряков
08:26 10.08.2018
МИД пытается договориться об переводе из тюрем Евросоюза в украинские пенитенциарные учреждения более двух сотен моряков
08:24 07.08.2018
В МИД отметили, что аресты моряков в таких масштабах, как это происходит сейчас, не было уже давно, а возможно, и никогда
19:19 26.07.2018
Греция освободила 12 украинских моряков с задержанного судна Mekong Spirit
12:36 27.06.2018
Шесть моряков которым более полутора лет запрещали выехать из Греции вернулись в Украину
20:03 24.05.2018
В Украину из плена возвращается 6 моряков - МИД
15:01 17.05.2018
Одесский облсовет просит президента помочь моряку-одесситу, которому в Иране грозит смертная казнь
20:46 11.05.2018
Одесситы просят президента спасти украинского моряка от смертной казни в Иране
12:14 16.03.2018
Греція скоро відпустить в Україну 26 моряків із арештованих суден - МЗС
14:56 15.03.2018
В Греции задержали 26 украинцев - членов экипажей 3 судов, - МИД
18:20 13.03.2018
В Греции украинского моряка приговорили к 180 годам тюрьмы за перевозку нелегалов
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
13:43 21.09.2018
Министр обороны Азербайджана встретился с заместителем генерального секретаря НАТО
17:00 20.09.2018
Азербайджан примет участие во встрече министров ОПЕК+
12:59 10.09.2018
Украина огласила планы по расширению торгово-экономического сотрудничества с Азербайджаном
Все новости страны
Армения Армения
18:38 25.09.2018
В Ереване на выборах в Совет старейшин победил блок Пашиняна
16:16 25.09.2018
Второй президент Армении Роберт Кочарян обратился в суд с иском против премьер-министра
12:43 24.09.2018
Грузия приостановила транзит российского газа в Армению
14:57 21.09.2018
В День Независимости Армении летчики российской авиации ЮВО провели военные учения
Все новости страны
Болгария Болгария
14:50 28.09.2018
Болгария попытается договориться с РФ о снижении цены на газ
18:30 21.09.2018
В Болгарии за 7 месяцев иностранные инвестиции упали на 63%
13:49 13.09.2018
В Болгарии скандал из-за прослушки спецслужбами Путина европейских политиков
15:18 11.09.2018
Украина сменила посла в Болгарии
Все новости страны
Греция Греция
16:59 28.09.2018
В МИД Украины встретились с семьями моряков отбывающих наказание в Греции
20:20 27.09.2018
В Греции отменили ограничения на снятие наличных и на движение капитала
16:49 27.09.2018
В Македонии пытаются снизить активность избирателей на референдуме по изменению названия
07:59 25.09.2018
В ОБСЕ осудили задержание журналистов в Греции по обвинению в клевете
Все новости страны
Грузия Грузия
14:30 28.09.2018
Премьер Грузии заявил о растущей милитаризации оккупированных Россией территорий
10:29 28.09.2018
Грузія в ООН вимагає від Росії вивести війська з Абхазії та Південної Осетії
07:30 28.09.2018
Премьер Грузии заявил о продолжении курса европейской и евроатлантической интеграции
19:19 25.09.2018
Союзники НАТО считают, что реформы в Грузии являются впечатляющими и должны продолжаться
Все новости страны
Молдова Молдова
18:18 28.09.2018
Парламент Молдовы может выступить за упрощение института президента
15:10 28.09.2018
Отстраненный президент Молдовы собирается с официальным визитом в Москву
14:10 28.09.2018
Непризнанное Приднестровье добивается международного признания своих автономеров
13:45 27.09.2018
Заседание Парламентской ассамблеи ГУАМ состоится в Кишиневе
Все новости страны
Россия Россия
15:30 28.09.2018
США призвали Россию прекратить преследование судоходства в Азовском море / Инфографика
11:25 28.09.2018
Из-за санкций российские авиакомпании прекращают полеты в Молдову / Видео
10:55 28.09.2018
На пятый год оккупации Крыму обещают уделить "особое внимание", правда, в числе прочих регионов
20:59 27.09.2018
Индия окончательно решила приобрести у РФ пять комплексов С-400
Все новости страны
Румыния Румыния
13:15 28.09.2018
В Румынии министр уволился из-за несогласия с решением правительства
08:45 28.09.2018
Конституционный суд в Румынии разрешил называть однополые союзы семьями
18:55 27.09.2018
В Румынии обнаружили 140 тыс. аккаунтов Facebook без идентификации
18:18 26.09.2018
Румыния продолжит ремонтировать детсады в Молдове
Все новости страны
Турция Турция
17:59 28.09.2018
Турция требует экстрадиции известного турецкого журналиста Джана Дюндара, Берлин называет этот шаг провокацией
09:39 28.09.2018
Турция усилит сотрудничество с Китаем в энергетике и борьбе с терроризмом
15:29 26.09.2018
В Европарламенте заблокировали выделение Турции €70 миллионов
14:41 25.09.2018
Турция и Азербайджан будут сотрудничать в авиакосмической сфере
Все новости страны
Украина Украина
19:19 28.09.2018
Авиация оккупантов отбомбилась тремя тысячами бомб по Крыму
18:59 28.09.2018
Инженерные подразделения оккупационной армии отработали на полигоне «Опук» организацию обороны побережья
18:39 28.09.2018
От ООН можно ожидать новой жесткой резолюции о Крыме
17:38 28.09.2018
Поезд "четырех столиц" отправился в первый рейс / Фото
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс