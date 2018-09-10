"Стабильный": Консилиум российских врачей оценил здоровье политзаключенного Сенцова

16:41 28.09.2018 0 комментариев Крым

В России сообщили, что по результатам консилиума врачей горбольницы Лабытнанги состояние здоровья незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова определено как "стабильное".

Об этом сообщила в Facebook Денисова, передает Укринформ.

"Получила ответ от председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова. Он сообщил о состоянии здоровья Олега Сенцова. По его информации, 12 сентября был проведен консилиум врачей городской больницы Лабытнанги. Состояние здоровья Олега определено ими как стабильное. До 3 октября запланировано проведение очередного консилиума врачей, чтобы в дальнейшем оценить состояние здоровья Олега и тактику его дальнейшего ведения", - отметила она.

Денисова добавила, что Сенцов находится под диспансерным наблюдением с заболеванием опорно-двигательного аппарата. Еще с 8 июня ему продолжают давать пищевую смесь и проводить ежедневную инфузионную терапию.

"Кроме этой информации, к сожалению, из РФ никаких подтверждающих медицинских документов мне  предоставлено не было. Хотя я настаиваю на этом уже давно. Официального заключения консилиума врачей нет", - сказала Денисова.

Она подчеркнула, что есть большие сомнения в достоверности предоставленной информации и качества проведения медицинского осмотра.

"Поскольку в городской больнице к нему с самого начала относились ужасно. Ему не предоставляли надлежащую медицинскую помощь и давили психологически. Именно это было истинной причиной отказа Олега от услуг врачей лабытнангского медицинского учреждения", - отметила Денисова.

Она выразила надежду, что в ближайшее время РФ все же пришлет ей официальные медицинские документы о настоящем состоянии здоровья украинского политзаключенного.



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