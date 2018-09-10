"Суд" в оккупированном Крыму отказался открывать дело о пытках Параламова
|16:16 28.09.2018
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|Крым
"Суд" в оккупированном Крыму отказался удовлетворять апелляционную жалобу крымчанина Рената Параламова на отказ в возбуждении уголовного дела по факту его пыток российскими силовиками.
Об этом сообщает "Крымская солидарность", передает Укринформ.
"Судебное заседание закончилось. По словам судьи, Ренат Параламов объявлен в розыск по статье 222 УК РФ ("Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"). Ходатайство стороны защиты было оставлено без удовлетворения", - говорится в сообщении.
Как сообщалось 13 сентября 2017 года в крымском поселке Нижнегорский в доме крымского татарина Рената Параламова прошел обыск, после которого люди в масках и без опознавательных знаков на форме увезли его в неизвестном направлении.
Параламова обнаружили на автовокзале Симферополя на следующий день. Мужчина рассказал, что неизвестные с целью привлечения к сотрудничеству пытали его, в частности, надевали на голову мешок и давали разряды оголенными проводами.
По словам адвоката Эмиля Курбединова, одного из участников похищения Рената Параламова узнали среди посетителей крымского управления ФСБ РФ. Однако "прокуратура" отказала в возбуждении уголовного дела против сотрудников ФСБ, похитивших и пытавших Параламова.
При этом, против него самого возбудили два уголовных дела по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ, боеприпасов.
После этих событий Параламов переехал на материковую часть Украины.
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