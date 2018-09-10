"Суд" в оккупированном Крыму отказался удовлетворять апелляционную жалобу крымчанина Рената Параламова на отказ в возбуждении уголовного дела по факту его пыток российскими силовиками.

Об этом сообщает "Крымская солидарность", передает Укринформ.

"Судебное заседание закончилось. По словам судьи, Ренат Параламов объявлен в розыск по статье 222 УК РФ ("Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"). Ходатайство стороны защиты было оставлено без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось 13 сентября 2017 года в крымском поселке Нижнегорский в доме крымского татарина Рената Параламова прошел обыск, после которого люди в масках и без опознавательных знаков на форме увезли его в неизвестном направлении.

Параламова обнаружили на автовокзале Симферополя на следующий день. Мужчина рассказал, что неизвестные с целью привлечения к сотрудничеству пытали его, в частности, надевали на голову мешок и давали разряды оголенными проводами.

По словам адвоката Эмиля Курбединова, одного из участников похищения Рената Параламова узнали среди посетителей крымского управления ФСБ РФ. Однако "прокуратура" отказала в возбуждении уголовного дела против сотрудников ФСБ, похитивших и пытавших Параламова.

При этом, против него самого возбудили два уголовных дела по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ, боеприпасов.

После этих событий Параламов переехал на материковую часть Украины.