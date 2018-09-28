Политзаключенный Кремля Станислав Клых написал другому украинскому заключенному в России Олегу Сенцову письмо с призывом прекратить голодовку.

Об этом "Украинской правде" сообщила его мать Тамара Клых, у которой было трехдневное свидание с сыном в российской тюрьме.

"Стас Сенцову написал письмо. Я его взяла, вышлю и Людмиле Денисовой (украинскому омбудсмену – ред.) передам на словах его призыв. Стас говорит, что Сенцов писал ему открытку и письмо, еще, наверное, до голодовки, так тюремщики сами говорят, что тюремщики – тюремщикам письма не передают. Поэтому попросил меня переслать", - сказала мать заключенного.

"Просил Сенцова (у Стаса нет детей, а у Сенцова есть), сказал: "Мама, скажи Денисовой, пусть передаст, чтобы он перестал голодать. Мы понимаем, что он за всех (голодает – ред.), и мы его не осудим, если его освободят одного, у него двое детей, еще и говорят, что один больной. Пусть подумает о детях и не голодует"", - передала Тамара Клых слова сына.

Она добавила, что в свое освобождение Станислав не верит.

"Не верит ни в какое освобождение. Абсолютно. Там по НТВ (у него есть телевизор теперь, консул привез, то он смотрит НТВ) показывали – и как они такое пропустили показать? – Станислава, Балуха, Карпюка и Гриба, что якобы готовят какую-то дорожную карту по обмену, но, кого и как будут менять, неизвестно", - подытожила мать Клыха.

Ранее мама Клыха сообщила, что ее сын выглядит немного лучше, но постоянно жалуется на боль в сердце, почках и ногах.

Как сообщалось, в 2016 году украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха засудили до 22,5 и 20 лет тюрьмы соответственно. По версии Следственного комитета РФ, Карпюк и Клых в 1990-х годах входили в украинскую националистическую организацию УНА-УНСО и якобы воевали в Чечне. Но Клых заявил, что никогда не был в Чечне.

Позже стало известно, что украинец Клых сошел с ума в России из-за пыток. По словам матери Клыха, Станислава пытали в России, заставляя дать показания против экс-премьера Арсения Яценюка.

В 2015 году глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что Арсений Яценюк воевал против российской армии в Чечне.

Пресс-секретарь Яценюка посоветовала России провести психиатрическую экспертизу Бастрыкина.