США призвали Россию прекратить преследование международной торговли и судоходства в Азовском море и Керченском проливе.

Такое заявление сделал 27 сентября в Вене временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, с апреля 2018 года Россия "задержала сотни коммерческих судов, пытавшихся в течение длительного времени и с большими затратами добраться до украинских портов в Азовском море через Керченский пролив".

"Соединенные Штаты осуждают преследование Россией международного судоходства и поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах своих международно признанных границ", – говорится в заявлении Камиана, обнародованном на сайте Миссии США при ОБСЕ.

Напомним, Петр Порошенко призвал ООН остановить попытки РФ оккупировать Азовское море.





Инфографика BSNews