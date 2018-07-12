Официальный визит президента Республики Молдова Игоря Додона в Россию состоится в период с 31 октября по 1 ноября.

Соответствующее сообщение Додон опубликовал в пятницу на своей странице в Facebook, передает ТАСС.

"На полях саммита СНГ в Душанбе провел краткую рабочую встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Обменялись мнениями о текущей ситуации в молдо-российских отношениях и высказались за необходимость их активизации в различных сферах двустороннего сотрудничества. В ходе беседы согласовали сроки официального визита", - написал Додон.

Президент Молдовы выступает за "восстановление стратегических отношений с Россией", без которых, по его убеждению, у республики нет будущего.

Напомним, Конституционный суд (КС) Республики Молдова в понедельник, 24 сентября, временно отстранил президента Игоря Додона от исполнения обязанностей.