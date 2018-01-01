Болгария попытается договориться с РФ о снижении цены на газ
|14:50 28.09.2018
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|Болгария
Представители Булгаргаза отправились в Москву, где проведут переговоры с российской компанией Газпром экспорт и попытаются пересмотреть условия покупки и поставки природного газа,
Об этом сообщает издание Русская Болгария со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Болгарии.
Ожидается, что в результате переговоров стороны договорятся о лучших ценах на газ для Болгарии.
До переговоров о новых ценах на газ дошло после того как во избежание штрафа и судебных сборов российская компания пошла на мировое соглашение с Европейской комиссией, согласно которому «Газпром» отказывается от запрета на перепродажу российского газа третьей стороне и соглашается пересмотреть цены на природный газ для восьми стран-членов Европейского союза, цены на российских газ для которых были завышены, в том числе и для Болгарии.
Как сообщалось, за первые 7 месяцев 2018 года иностранные инвестиции снизились на 63% или на 375 млн. евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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